Arjantin teknik direktörü, Ürdün karşısında en riskli senaryoyu mu seçecek?

Arjantin'in Ürdün ile oynayacağı beklenen maç öncesinde Emiliano Martínez'in durumu belirsizliğini koruyor. Bu arada "Albirroja", grubunda liderliği garantilemiş durumda ve ilk on birinde geniş çaplı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Aston Villa kalecisi, Avrupa Ligi finalinde yaşadığı serçe parmak kırığından iyileşiyor ve maça yetişmek için zamanla yarışıyor. Teknik ekip kaynaklarına göre "rekor hızda" iyileşmesine rağmen, Lionel Scaloni ve ekibi, herhangi bir komplikasyon veya yaralı bölgedeki yorgunluğu önlemek için onu dinlendirme seçeneğini değerlendiriyor.

İspanyol “AS” gazetesine göre, teknik ekip Martinez’i ilk 11’den çıkarmaya karar verirse, Atlético Madrid’in kalecisi Juan Musso, kaleyi korumak için ilk seçenek olarak öne çıkıyor. Muso, takipçiler tarafından “kariyerinin en iyi sezonu” olarak nitelendirilen bir sezonun ardından, Dünya Kupası’nda Martinez’in yokluğunu telafi edebilecek güvenilir bir yedek olarak konumunu pekiştirdi.

Toplu değişiklikler… Messi de kadroda

Arjantin, ilk iki maçın ardından grubun liderliğini garantiledi; bu da Scaloni'yi birçok oyuncuya şans vermeye itiyor. Tahminlere göre Valentin Barco, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Palacios, Giuliano Simeone ve Flaco López ilk 11'de yer alacak. Ayrıca, Nico Baz ve Marcos Senesi'nin de ister ilk 11'de ister yedek olarak olsun, etkili süreler alması bekleniyor.

Kısa süre önce 39. yaşını kutlayan Lionel Messi ise artık “vazgeçilmez” bir isim haline geldi. Turnuvanın efsanevi kaptanı, bu yılki turnuvada 5 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor ve milli takım, Ürdün maçında oynayacağını doğruladı; ancak ilk 11'de mi yoksa yedek olarak mı sahaya çıkacağı henüz belli değil. Yakın çevresi, dinlenmeye ihtiyacı olduğu konusundaki tartışmalara rağmen, Messi'nin rekorlarını daha da geliştirmek istemesinin katılımının nedenlerinden biri olduğunu düşünüyor.