Arjantin teknik direktörü Scaloni açıkladı: Messi, Brezilya maçında oynayacak

Dizindeki sakatlık nedeniyle Paris Saint-Germain’in son iki maçında forma giyemeyen Messi’nin Arjantin milli takımına çağrılması bazı kesimler tarafından sorgulanmıştı.

Ancak yıldız oyuncu, Arjantin’in Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Uruguay’la oynadığı maçta bitime 15 dakika kala oyuna dahil oldu.

Scaloni ne söyledi?

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Messi’nin Brezilya karşısında oynayabileceğini açıkladı ve spekülasyonlara nokta koydu.

PSG’nin Ekim ayında Lille ile oynadığı maçta sakatlanan Messi, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Messi, milli takıma katılmadan önce bir süre Madrid’de tedavi gördü.

Scaloni, sakatlığı bulunan bir diğer isim Leandro Paredes’in de tamamen iyileşmeye çok yaklaştığını söyledi.

“Leandro takımla birlikte çalıştı. Oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz. Takıma katılmadan önce bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Önemli olan iyileşme sürecinin iyi gitmesi.”

Dünya Kupası yarışı

Uruguay deplasmanında bir diğer PSG oyuncusu Di Maria’nın golüyle kazanan Arjantin, lider Brezilya’nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu ve Dünya Kupası biletini garantilemeye çok yaklaştı.

Güney Amerika elemelerinde ilk dört sırayı alan takım doğrudan Katar 2022’ye katılma hakkı kazanacak. Beşinci olan ülke ise playoff mücadelesi verecek.

12 maç sonunda 28 puanı bulunan Arjantin, bir maç eksiğine rağmen Uruguay’la arasındaki farkı 12 puana yükseltti. Üçüncü sırada yer alan 20 puanlı Ekvador’u 16 puanlı üç ekip; Şili, Kolombiya ve Uruguay takip ediyor.