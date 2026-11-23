Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, pazar günü Patagonya’da kürsüye çıkarak Fransa’daki 2027 UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Dünya Kupası şampiyonu 48 yaşındaki Scaloni, Gran Fondo Siete Lagos’ta kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu ve zorlu 110 kilometrelik parkuru üç saatin altında tamamladı.

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Scaloni, Patagonya’da çekişmeli yarışın ardından kürsüye çıktı

Scaloni, Ulusal Yol 40 güzergâhında erkekler 45-49 yaş kategorisinde üçüncü olarak Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı kazandı. San Martin de los Andes ile Villa La Angostura arasında düzenlenen yarışın 15. edisyonunda 897 numarayla mücadele eden Scaloni, iki saat 51 dakika 54 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 40. oldu. Juan Carlos Tarifa kategoriyi Scaloni’nin yalnızca 27 saniye önünde kazanırken Claudio Marcelo Arone, Scaloni’yi 2,96 saniye farkla geçti.

Bisiklet tutkusunun arkasında günlük antrenman var

Gran Fondo Siete Lagos, düzenlendiği 15 edisyon içinde ilk kez UCI Gran Fondo Dünya Serisi’ne dahil edildi. Uluslararası Bisiklet Birliği kurallarına göre her yaş grubunda yarışa başlayanların en iyi yüzde 25’i bir üst aşamaya geçerken ilk üç sırayı alanlar, katılımcı sayısından bağımsız olarak otomatik katılım hakkı kazanıyor.

Scaloni uzun süredir dayanıklılık bisikletçiliğine bağlı. Daha önce bu sporun, futbolun rekabetçi yönünün yerini nasıl aldığını şöyle anlatmıştı: "Futbolu bıraktığımdan beri bisiklete tutkuyla bağlıyım. Her gün bir buçuk saat antrenman yapıyorum."

Bundan bir aydan biraz daha önce, 11 Ekim’de Saavedra’daki Parque Sarmiento’dan yola çıkan 3.500’den fazla bisikletçiyle birlikte 129 kilometrelik Gran Fondo Buenos Aires’i tamamlamıştı.

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Arjantin ekibinden isimler dağlık parkurda ona eşlik etti

Scaloni, takımın Lionel Messi’nin emekliliğinden sonraki ilk maçları olan, kasım ayında La Bombonera’da Uruguay’a ve Cordoba’da Kosta Rika’ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmalarının ardından Arjantin’de kaldı. Kasım 2014’te de bu yarışa katılmış olan Scaloni, cuma gecesi hobisini paylaşan birkaç yardımcısıyla birlikte Rosario’dan Patagonya’ya özel uçakla gitti.

Scaloni’nin kategorisinde Pablo Aimar 43., Walter Samuel 44. oldu. Roberto Ayala ise kondisyon antrenörü Luis Martin ile birlikte yer aldığı M50-54 grubunu 159. sırada bitirdi. Hugo Porta’nın Laureus Vakfı ve ana sponsor Vista Energy’nin davetiyle Walter Perez, Santiago Lange, Eugenia Bosco ve Alejandra Garcia Flood’un da aralarında bulunduğu Arjantinli spor dünyasının önde gelen isimleri yarışa katıldı.

Fransa’da zorlu Alp parkuru bekliyor

UCI’ın resmî onayını bekleyen 2022 Dünya Kupası şampiyonu ve 2026 finalisti Scaloni, farklı bir spor dalındaki üçüncü dünya çapındaki organizasyonuna hazırlanabilir. 2027 Gran Fondo Dünya Şampiyonası, 22-24 Ağustos’ta Fransa’nın Haute-Savoie bölgesinde düzenlenecek. Yarışta Thones ile La Clusaz arasında son derece zorlu, 115 kilometrelik bir parkur yer alacak. Toplam 3.256 metrelik tırmanışla karşılaşacak Scaloni’nin, Alp Dağları’na yönelik antrenmanlarını Messi sonrası Arjantin kadrosunu yeniden kurma çalışmalarıyla dengelemesi gerekecek.