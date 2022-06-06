Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Estonya'ya attığı beş golle dikkat çeken efsane oyuncuyu övdü.

Arjantin Milli Takımı'nın Estonya'yı 5-0 yendiği karşılaşmada beş golün tamamına imza atan Lionel Messi'nin milli takımdaki teknik direktörü Lionel Scaloni, efsane oyuncunun performansını övdü.

Messi ile Roland Garros'u 14. kez kazanan Rafael Nadal'ın performanslarını kıyaslayan Scaloni, her iki sporcunun harika işler başardığını söyledi.

Ne söylendi?

"Messi ve Nadal hakkında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Messi'yi ve yaptıklarını tarif etmenin bir yolu yok.

"Benzersiz bir şey başarıyor ve o bunu başarırken yaptıklarına tanıklık etmek, ona antrenman yaptırmak ve davranışlarını gözlemlemek tarifi mümkün olmayan bir zevk. Benzer bir durum Nadal için de geçerli. Bu oyuncuların sadece vatandaşı oldukları ülkeye ait olduklarını düşünmüyor. Her ikisi de bütün dünyaya ait.

"Artık oynamadıkları zaman onları özleyeceğiz ve bu yüzden umarım ikisi de oynamaya devam eder çünkü her ikisini de izlemek büyük bir keyif"

Nadal rekoru geliştirdi

Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en önemli kozu olması beklenen Messi, geride bıraktığımız sezonda PSG formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken, bu maçlara 11 gol ve 14 asist sığdırmıştı. Dünya Kupası Elemeleri'nde ise 16 maça çıkan Messi attığı yedi golle ülkesinin Katar bileti almasında belirleyici bir rol oynamayı başarmıştı.

Roland Garros tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Casper Ruud'u 3-0'la geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti. ABD Açık'ta dört, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşayan efsane raket, tek erkeklerde tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu elde eden tenisçisi olarak rekorunu geliştirmişti.

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