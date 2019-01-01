Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'ye araba çarptı!
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AFP
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni görünmez kazaya uğradı. Mallarco'da bulunan ve bisikletiyle gezintiye çıkan Scaloni'ye bir araç çarptı.
40 yaşındaki teknik adam, ciddi yaralanma şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, tetkiklere göre ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı ortaya çıktı.
Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Scaloni'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.
2015'te aktif futbolculuk yaşamını sonlandıran Scaloni, 2018'te önceki sezon yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Arjantin Milli Takımı'nın başına getirilmişti.