Arjantin, Salı günü kıl payı kurtuldu. Uzun bir süre, cesur Mısır’ın Dünya Kupası’nın son şampiyonunu turnuvadan eleyeceği görünüyordu, ancak Arjantin maçın sonlarında yaptığı geri dönüşle 3-2’lik skorla kurtuldu.

Mısır, maça şaşırtıcı bir şekilde agresif başladı ve bu tutum, maçın 15. dakikasında meyvesini verdi. Yasser Ibrahim, kafasıyla topu çaresiz kalan kaleci Emiliano Martínez’in arkasına ustaca gönderdi: 0-1. Bu, daha önce Yeşil Burun Adaları karşısında da son ana kadar mücadele etmek zorunda kalan Arjantin için bir darbe daha oldu.

Messi’nin Arjantin’i eşitliğe getirecek mükemmel bir fırsat yakalaması çok uzun sürmedi. Nicolas Tagliafico’ya yapılan faulün ardından penaltı kararı verildi. Messi penaltı noktasının başına geçti, ancak Mostafa Shobeir onun vuruşunu kurtardı. Bu, Messi’nin bu Dünya Kupası’nda Avusturya karşısında kaçırdığı penaltının ardından üst üste ikinci kez 11 metreden golü kaçırmasıydı.

Shobeir, ilk yarının geri kalanında Mısır’ın mutlak kahramanı olarak öne çıktı. Kaleci önce Alexis Mac Allister’ın kafa vuruşuna müdahale etti, ardından kısa bir süre sonra Julian Álvarez’in şutunda neredeyse imkansız bir kurtarış yaptı.

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ve takımındaki hayal kırıklığı giderek arttı; ikinci yarıda Mısır’ın bir kez daha gol atmasıyla durum daha da kötüleşti. Ancak VAR müdahalesinin ardından, Zico’nun golü, oyun kurulum aşamasında Lisandro Martínez’e yapılan iddia edilen faul nedeniyle iptal edildi.

68. dakikada skor 0-2 oldu. Mısır’ın güzel bir atağının ardından Zico, sert bir vuruşla yine golcü oldu. Arjantin’de hafif bir panik yaşandı, ancak maçın bitimine yaklaşık on dakika kala takım yeniden canlandı. Cristian Romero, kaleci Shobeir’in son çare çabalarına rağmen kafayla 1-2’yi attı.

Böylece Arjantin’de umutlar yeniden canlandı ve takım tüm gücüyle beraberlik golünü aramaya başladı. Beraberlik golü de 83. dakikada geldi. Top, Messi’ye hazır bir şekilde sunuldu; Messi tereddüt etmeden tek vuruşla yıkıcı bir şut çekti. Shobeir topa dokundu ancak topun üst direğin üzerinden arkasına geçip ağlara girmesini engelleyemedi: 2-2.

Mısır bundan sonra maçı korumak zorundaydı, ancak bir kez daha atağa geçmekten kendini alamadı. Bu hamle onların sonu oldu, çünkü karşı atakta Arjantin acımasızca vurdu. Lautaro Martínez’in mükemmel ortasını Enzo Fernández kafayla ağlara gönderdi: 3-2. Mısır’ın tüm kadrosu ve teknik ekibi itirazda bulundu, ancak hakem François Letexier itirazları kabul etmedi: gol geçerli sayıldı. Hakem ekibine yönelik şiddetli protestolar nedeniyle birçok Mısırlı oyuncuya sarı ve kırmızı kartlar gösterildi.