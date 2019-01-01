Arjantin - Paraguay: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler
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Copa America B Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Arjantin ile Paraguay karşı karşıya gelecek.
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Yerel saatle 20 Haziran Perşembe günü oynanacak olan müsabaka Mineirao Stadyumu'nda oynanacak.
Arjantin, gruptaki ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 kaybettikten sonra oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
Paraguay ise Katar ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma yolunu zorlaştırdı.
Arjantin - Paraguay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin - Paraguay karşılaşması saat 03:30'da başlayacak.
Karşılaşma, TRT Spor' dan naklen yayınlanacak.
Takım haberleri: Sakat ya da cezalı oyuncularİki ekipte de sakat veya cezalı bir oyuncu yer almıyor.
Muhtemel 11'ler
Arjantin: Armani, Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Saravia, Lo Celso, Palacios, Paredes, Di Maria, Messi, Agüero
Paraguay: Fernandez, Arzamendia, Alonso, Balbuena, Perez, Ortiz, Rojas, Perez, Almiron, Dominguez, Cardozo