Arjantin - Paraguay: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler

Copa America B Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Arjantin ve Paraguay boy ölçüşecek.

Copa America B Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek.

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Yerel saatle 20 Haziran Perşembe günü oynanacak olan müsabaka Mineirao Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin, gruptaki ilk maçında 'ya 2-0 kaybettikten sonra oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Paraguay ise ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma yolunu zorlaştırdı.

Arjantin - Paraguay maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin - Paraguay karşılaşması saat 03:30'da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor' dan naklen yayınlanacak.

Takım haberleri: Sakat ya da cezalı oyuncular

Muhtemel 11'ler

İki ekipte de sakat veya cezalı bir oyuncu yer almıyor.

Arjantin: Armani, Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Saravia, Lo Celso, Palacios, Paredes, Di Maria, Messi, Agüero

Paraguay: Fernandez, Arzamendia, Alonso, Balbuena, Perez, Ortiz, Rojas, Perez, Almiron, Dominguez, Cardozo