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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Arjantin oyuncularının Cezayir maçı öncesinde çekilmiş etkileyici bir fotoğrafı

Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
L. Balerdi
Arjantin
Cezayir
ABD

Maç yarın sabahın erken saatlerinde

Arjantin milli takım oyuncuları, sakatlığı nedeniyle Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası finallerine katılamayan takım arkadaşlarına destek mesajı gönderdi.

Leonardo Balerdi, bir antrenman sırasında sakatlık geçirdikten sonra 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak Arjantin milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Marsilya'da forma giyen savunma oyuncusu, bacak kasında sakatlık yaşıyor ve kadroda onun yerine Marcos Senesi yer aldı. Bu durum, yarın sabah Cezayir ile karşılaşarak turnuvaya başlamaya hazırlanan ve ardından Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak olan Dünya Kupası şampiyonu için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Arjantinli takım arkadaşları, onun kadrodan çekilmesinden derin bir şekilde etkilendi ve ona güçlü bir destek mesajı iletmek istedi.

"Foot Mercato" sitesine göre, oyuncular "Leo... Hepimiz senin yanındayız" yazılı bir pankart tutarak bu zor zamanda ona dayanışma gösterdiler; soyunma odasındaki herkes ise turnuvanın başlaması arifesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan oyuncuya oybirliğiyle desteklerini ifade etti.

Bu, Dünya Kupası serüveni başlamadan önce yaşanan bu ilk aksiliklere rağmen Arjantin milli takımının birliğini yansıtan dokunaklı bir manzaraydı.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Cezayir crest
Cezayir
ALG



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