Arjantin öfkeli ve FIFA’dan Dünya Kupası finalinin yeniden oynanmasını talep ediyor

Arjantin taraftarları, 1-0 yenildikleri İspanya ile oynanan Dünya Kupası finali sonrasında kitlesel bir imza kampanyası başlattı. Arjantinli taraftarlar, maçın tekrar oynanmasını istiyor.

Pazar akşamı Arjantin, dünya şampiyonluğunu bir kez daha kazanmaya çok az kalmıştı. Dünya Kupası finalinde İspanya, 120 dakikalık mücadelenin ardından 1-0'lık skorla galip geldi. Ferran Torres maçın tek golünü attı.

Ancak dilekçenin başlatıcılarına göre maç hiç de adil bir şekilde gerçekleşmedi. Hatta hakemin İspanya'nın kazanması için rüşvet aldığını iddia ediyorlar.

Hakem Slavko Vicnic’in bazı çok tartışmalı kararlar verdiği belirtiliyor ve imza sahiplerine göre bu kararlar FIFA tarafından incelenmelidir.

FIFA'nın ardından bir sonuca varması ve maçın yeniden oynatılmasını sağlaması gerekiyor. Bunun gerçekleşme ihtimali çok düşük. FIFA genellikle bu tür dilekçelerle ilgilenmez.

Change.org'da yer alan dilekçe, halihazırda elli milyondan fazla kişi tarafından imzalandı.