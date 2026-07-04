Arjantin, muhteşem bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları karşısında galibiyetten kurtuldu: Rotterdamlı oyuncuların golleri, büyük bir sürpriz yaratmaya yetmedi

Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile oynadığı beklenmedik bir gerilim maçının ardından Dünya Kupası sekizinci finallerine yükseldi. Son Dünya Kupası şampiyonu, normal sürede Dünya Kupası’na ilk kez katılan rakibiyle 1-1 berabere kaldı; Yeşil Burun Adaları ise uzatmalarda da geriye düşmesine rağmen skoru eşitledi. 111. dakikada Cristian Romero'nun attığı 3-2'lik gol, Yeşil Burun Adaları için nihayetinde ölümcül oldu. Arjantin, 7 Temmuz'da oynanacak sekizinci final maçında Mısır ile karşılaşacak.

Miami’deki maçın ilk otuz dakikası pek de akılda kalacak türden değildi. Gol fırsatları seyrekti ve Arjantin, uzun zamandır beklenen golü atmak için fazla çaba sarf etmedi. Yeşil Burun Adaları ise iyi bir direnç gösterdi.

Maçın yarım saatinden sonra Lionel Messi nihayet yine alkışları topladı. Lisandro Martínez’in muhteşem yüksek pasını harika bir şekilde kontrol etti ve ardından topu ağların üst köşesine gönderdi. Bu, onun Dünya Kupası tarihindeki yirminci golü oldu.

Golün ardından Arjantin baskısını sürdürdü. Enzo Fernández sayesinde Arjantinliler 2-0’a çok yaklaştı, ancak bu kez kırk yaşındaki Vozinha bir cevap verdi.

İkinci yarıda Yeşil Burun Adaları, buraya sadece rakibin oyuncağı olmak için gelmediğini hemen gösterdi. Birkaç tehlikeli atak sonrasında Deroy Duarte, Afrika ülkesini aniden skoru eşitledi. Ludogorets Razgrad forması giyen Rotterdamlı oyuncu, bir savunma oyuncusunun bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi: 1-1.

Beraberlik golünden üç dakika sonra Messi aniden Vozinha ile karşı karşıya kaldı. Ancak 39 yaşındaki dünya yıldızı, formda olan kaleciyi geçemedi ve skor değişmedi.

Birkaç dakika sonra Messi yine galibiyet golüne çok yaklaştı. Serbest vuruşu uzak köşeye doğru kıvrımlı bir şekilde gönderdi, ancak Vozinha yine muhteşem bir dalışla yoluna çıktı. Uzatma dakikalarında internet fenomeni, Messi’nin bir serbest vuruşunu daha kurtarmayı başardı.

Böylece Yeşil Burun Adaları sansasyonel bir beraberlik koparmayı başardı ve maç uzatmalara gitti; uzatmaların henüz iki dakikası dolmadan Arjantin golü buldu. Eski Ajax oyuncusu Nicolás Tagliafico, bir köşe vuruşunda ofsayt pozisyonunda olmadığı ortaya çıktı ve Lisandro Martínez topu köşeye gönderdi: 2-1.

Bu golle Arjantin galibiyete bir adım daha yaklaşmış gibi görünüyordu, ancak durum hiç de öyle değildi. Uzatmaların ilk yarısının bitimine az kala, Rotterdamlı Sidny Lopes Cabral içe doğru kesip, çaresiz kalan Dibu Martínez’in arkasından topu muhteşem bir vuruşla ağların üst köşesine gönderdi: 2-2.

111. dakikada, son dünya şampiyonu nihayet yeniden öne geçti. Messi, kötü bir performans sergileyen hakem Drew Fischer’ın kartlarından defalarca kurtulan Romero’nun kafasına topu gönderdi ve Romero uzak köşeye kafayla golü attı: 3-2.

Yeşil Burun Adaları elinden geleni yaptı ve maçın geri kalanında bir kez daha beraberlik golüne çok yaklaştı. Lopes Cabral topu uzak köşeye doğru muhteşem bir vuruşla gönderdi, ancak Martínez Arjantin’i kurtarmayı başardı; bu, onun ilk kurtarışı değildi. Ardından birkaç tehlikeli an daha yaşandı, ancak penaltı atışlarına gidilmedi.