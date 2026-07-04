Firavunlar, Cuma günü Avustralya’yı penaltı atışlarında mağlup ederek 1934’ten bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve Salı günü (7 Temmuz) Atlanta’da Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşan beşinci Afrika ülkesi olmayı hedefliyor.

Bunu başarmak için Hossam Hassan'ın takımı, Cuma günü ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde'yi uzatmalarda dramatik bir galibiyetle mağlup eden son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenmek zorunda.

Altın Ayakkabı yarışının lideri Lionel Messi'nin hücumda öncülük ettiği Lionel Scaloni'nin Albiceleste takımı, 1958 ve 1962'de Brezilya'nın başardığı gibi Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ilk takım olmayı hedefliyor.

GOAL, Arjantin-Mısır maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

Arjantin - Mısır Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu heyecan verici Son 16 turu maçı, Atlanta Stadyumu’nda (Mercedes-Benz Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Atlanta Stadium

Arjantin - Mısır Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, ilk aşamadaki bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin - Mısır Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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ARG Son maç EGY 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Mısır 0 - 2 Arjantin 2 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

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