Arjantin, Mısır karşısında hakem kararlarından faydalanmış mıydı?.. Neville ve Roy Keane’den kesin bir cevap

Mısır ile Arjantin arasındaki maçtaki hakem tartışmaları, Firavunlar’ın Salı akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda yaşadığı dramatik mağlubiyetin (3-2) ardından hâlâ gündemi meşgul ediyor.

Mısır milli takımı 79. dakikaya kadar 2-0 önde giderken, Tango ordusu arka arkaya attığı 3 golle skoru tersine çevirerek Arjantin'i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı.

Maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı. İkinci yarının başında Mustafa Zico'nun attığı Mısır golü, video yardım sistemi (VAR) incelemesi sonucunda, oyun başlangıcında takım arkadaşı Marwan Attia'ya karşı yapılan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Hüsam Hasan liderliğindeki teknik ekip ve Mısırlı oyuncular, Muhammed Salah’a faul yapıldığı gerekçesiyle Arjantin’in üçüncü golüne itiraz ettiler, ancak hakem VAR’a başvurmayı reddetti.

"ITV" kanalının stüdyosunda, sunucu Mark Bogatch, eski Manchester United ve İngiltere milli takım yıldızı Gary Neville'e, Mısır'ın golünün Arjantin tarafından atılmış olsaydı iptal edilip edilmeyeceğini düşündüğünü sordu. Neville ise "Olası değil" diye yanıt verdi.

Eski Manchester United takım arkadaşı Roy Keane de, Arjantin’in bu kararda görünüşe göre bolca şanslı olduğu konusunda onunla aynı fikirdeydi.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre Keane, "Büyük takımlar bu kararların avantajından yararlanıyor gibi görünüyor, ancak bu, Arjantin'in buradaki başarılarını gölgelemez. Arjantin'i çok takdir ediyorum" dedi.

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Kararlar lehinize de aleyhinize de olabilir ve görünüşe göre bu kararlardan büyük takımlar yararlanıyor.”



