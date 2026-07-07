Arjantin-Mısır karşılaşması için beklenen kadrolar: Tango'dan ateşli bir hücum… Hossam ise bir "sürpriz" ile karşılık veriyor

Arjantin ve Mısır milli takımları, bugün Salı günü Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda oynanacak belirleyici karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arjantinli teknik direktör Lionel Scaloni ve Mısırlı teknik direktör Hossam Hassan, merakla beklenen maçın ilk onbirlerini belirlediler. Scaloni, bir önceki maça göre 3 değişiklik yaparken, Hassan ise Muhammed Salah liderliğindeki hücum ağırlıklı bir kadroya güvenecek.

Arjantinli “TYC Sports” kanalının haberine göre, Scaloni maç öncesi basın toplantısında medyada dolaşan bilgilerin doğru olduğunu doğrulayarak ilk 11’le ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Scaloni, “Kadro belli, ancak henüz oyunculara söylemedim, bu yüzden sizlere de söylemedim. Ama neler olup bittiğini bir dereceye kadar biliyorsunuz” dedi.

Arjantin kadrosunda, Skaloni'nin yaptığı ilk değişiklikte, Olympique Lyon oyuncusu Nicolas Tagliafico'nun iyileşme süresince yerini koruyan ancak son maçta kas krampları yaşayan Facundo Medina'nın yerine Nicolas Tagliafico ilk 11'e geri dönecek.

Forvet hattında ise ilk dört maça ilk 11’de başlayan ancak son 32 turunda iyi bir performans sergileyemeyen Lautaro Martínez’in yerine Julián Álvarez geçecek. Sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ilk turlarda forma giyemeyen Córdoba doğumlu oyuncu, bu kez sahaya çıkma şansı bulacak.

Üçüncü değişiklik ise orta sahada olacak; çünkü Yeşil Burun Adaları karşısında ortaya çıkan uyumsuzluk gözle görülür bir şekilde belliydi. Leandro Paredes, oyuna sonradan girerek olağanüstü bir performans sergilemişti ve bu kez ilk 11’de yer alacak. Bu durum orta saha yapısını değiştirecek ve Tiago Almada ilk 11’den çıkarılacak.

Böylece, Boca Juniors oyuncusu orta sahanın merkezine geçecek; bu pozisyonu daha önce Alexis Mac Allister işgal ediyordu. Mac Allister ise artık daha dengeli bir kadroda Enzo Fernández ile birlikte oynama fırsatı bulacak.

Arjantin milli takımının beklenen ilk onbiri şu şekilde olacak:

Kaleci: Emiliano Martínez

Defans: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez ve Tagliafico

Orta saha: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes

Forvet: Lionel Messi, Julian Alvarez

Diğer yandan, Mısır basınına göre Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin karşısında hız ve bireysel becerilere dayalı hücumcu bir kadroya güvenecek.

Mısırlı teknik direktör, 32'li turda Avustralya karşısında muhteşem bir performans sergileyen Haytham Hassan'ı maçın başından itibaren sahaya sürmeye karar verdi; onun kadroda yer alması, turnuvanın başından beri beklenen performansı gösteremeyen Ömer Marmuş'un kadro dışı kalması anlamına geliyor.

Avustralya maçında aldığı cezanın ardından Muhannad Laşin kadroya geri dönecek, Rami Rabia ise yedek kulübesine çekilecek. Hamdi Fathi ise savunmada Yaser İbrahim'in yanında yer alacak.

Mısır’ın beklenen kadrosu şu şekilde olacak:

Kaleci: Mustafa Şubayr

Defans: Yaser İbrahim, Hamdi Fathi, Muhammed Hani, Karim Hafez

Orta saha: Muhannad Laşin, Marwan Attiya, İmam Aşur

Forvet: Zico, Haytham Hassan ve Muhammed Salah