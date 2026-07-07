Arjantin - Mısır arasındaki Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu maçın ardından başrol oyuncusu kamera karşısında öfkesini patlattı ve François Letexier'i yerden yere vurdu

Mısır, Dünya Kupası'nda Arjantin'in çılgın kaçışının ardından haksızlığa uğradığını düşünüyor. Uzun süre Mısır galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak maçın son dakikalarında işler ters gitti. Hakem François Letexier bu süreçte tartışmalı bir rol oynadı.

Örneğin, Mostafa Ziko’nun attığı bir gol, VAR’ın müdahalesi üzerine ilk başta geçersiz sayıldı; ancak aynı Ziko, on dakika sonra yine de skoru 0-2’ye getirdi. Letexier, uzatma dakikalarında Arjantin’in 3-2’lik golünü geçersiz saymayı reddettiğinde, Mısır’da ortalık karıştı.

“Son dünya şampiyonu karşısında harika oynadık. Ancak hakem François Letexier, maçın en başından itibaren açıkça taraflı davrandı,” diye tüm takım adına Mostafa Ziko maçın ardından öfkeyle konuştu. “Sürekli bizi durdurmaya çalıştı ve sahada sesimizi kesmek istedi.”

“Asıl zafer bizimdir,” diye sakin bir şekilde devam etti Ziko. “Tanrı yardımcımız olsun. Arjantin’i ve hakemi zaferlerinden dolayı tebrik ediyorum.”

Ziko, Arjantin’i tebrik etse de yenilgiyi kabullenemiyor. “Hakem adil davranmadı. Bu açık bir haksızlıktır. Maçın başından itibaren bütün bir ülkenin emeklerini çöpe attı.”

“Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Dünya Kupası’nın sonucu önceden ayarlanmış. Allah bize yeter,” dedi Ziko.

Bu arada Arjantin tarafında büyük bir rahatlama yaşandı. Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, duygularına hakim olamadığı için röportaj bile veremedi; maçın kahramanı Enzo Fernández ise bu anı “üç yıldır beklediğini” söyledi.