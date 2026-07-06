Arjantin - Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Atlanta Stadium

Arjantin - Mısır maçı 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Arjantin - Mısır Dünya Kupası Son 16 Maçı Önizlemesi

Turnuvaya ilk kez katılan Cabo Verde karşısında büyük bir korku yaşayan Arjantin, 1962'deki Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Arjantin'in çeyrek finale yükselmesinin önünde, tarihe adını yazdırmak isteyen Mısır takımı duruyor. Kazanan takım, çeyrek finalde İsviçre veya Kolombiya ile karşılaşacak.

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Arjantin ve Mısır buraya nasıl geldi?

Arjantin, Cabo Verde karşısında ilk yarıyı rahat bir şekilde tamamlamış gibi görünüyordu. Ancak, masalsı turnuva performanslarına uygun olarak, bu küçük takım ikinci yarıda heyecan verici bir geri dönüşe imza attı; iki kez geriye düşmesine rağmen, 111. dakikada kendi kalesine atılan bir golün ardından maçı 3-2 kaybetti. Ürdün ve Cabo Verde karşısında kalesini gole kapatamaması teknik direktör Lionel Scaloni için bir endişe kaynağı olsa da, takımı hücumda etkili olmaya devam ediyor ve turnuvadaki dört maçın üçünde tam olarak üçer gol attı.

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Mısır'ın Avustralya'ya karşı penaltı atışlarında elde ettiği başarı tarihi bir an oldu; bu, Dünya Kupası eleme maçlarında ilk kez kazandıkları zaferdi. Hossam Hassan'ın oyuncuları, Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşan beşinci Afrika ülkesi olabilir ve son sekiz maçında sadece bir yenilgi aldıkları için bu maça pek de korku duymadan çıkacaklar.

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Messi'nin büyüsü hâlâ devam ediyor

Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Arjantin'in ebedi ikonu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda takımının ilk beş maçında gol atan tarihteki altıncı oyuncu olmayı hedefliyor. Zamansız yeteneklerden bahsetmişken, Mısırlı Mohamed Salah'tan daha fazla gol fırsatı yaratan hiçbir oyuncu son 16 turuna girmiyor; Salah, takım arkadaşları için 16 fırsat yarattı.

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Maçlar uzatmaya gittiğinde Arjantin üstün

Arjantin, 90 dakikanın ötesine uzayan 12 Dünya Kupası maçından 10’unu kazandı; bunlardan dördünü penaltı atışları olmadan, altısını ise penaltı atışlarıyla kazandı.

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Arjantin'in Muhtemel İlk 11'i

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Mısır'ın Muhtemel İlk 11'i

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Arjantin - Mısır maçına ilişkin önemli bilgiler ve istatistikler

Arjantin, tarafsız sahada oynadığı son 24 maçta galibiyet elde etti.

Leo Messi, iki farklı Dünya Kupası'nda yedi gol atan ilk futbolcu oldu.

Mısır'ın bu Dünya Kupası'ndaki dört maçından üçü, 90 dakikanın sonunda 1-1 berabere sonuçlandı.

Mısır'ın son altı Dünya Kupası maçında her iki takım da gol attı.

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Arjantin'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defans oyuncuları: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

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Mısır'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defans oyuncuları: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Orta saha oyuncuları: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Forvetler: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

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Takım haberleri ve kadrolar

Lionel Scaloni, Arjantin'in muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve maç öncesinde resmi olarak herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Cape Verde ile oynanan uzatmalı maçın ardından kadronun durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Mısır tarafında ise Hossam Hassan da şu aşamada kesin bir kadro bilgisi vermedi. Herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bildirilmedi; resmi bilgi açıklandığında tahmini ilk 11 buraya eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar 13 A. Abou El Fotouh

Form Durumu

Karşılaşma Geçmişi

ARG Son maç EGY 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Mısır 0 - 2 Arjantin 2 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Arjantin ve Mısır, mevcut kafa kafaya rekortunda sadece bir kez karşı karşıya gelmiştir. Bu maç 26 Mart 2008 tarihinde oynanmış bir dostluk maçıydı ve Mısır, Arjantin'i evinde ağırlamış ve 2-0 kaybetmişti. Kayıtlarda iki takım arasında başka bir resmi karşılaşma bulunmadığından, bu Dünya Kupası eleme maçı iki ülke arasında gerçekten nadir bir karşılaşma niteliğindedir.

Puan Durumu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Mısır ise G Grubu'ndan ikinci sırada tur atladı.