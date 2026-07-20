Arjantin Milli Takımı’nın sönük dönüşü… Hükümet kutlamaları iptal etti, Messi ise heyetle birlikte dönmüyor

Arjantin, Dünya Kupası tarihindeki en acı sonlardan biriyle uyandı; final maçında şampiyonluğu koruma hayali suya düştükten sonra, eve dönüş yolu beklenen bir kutlama yolculuğundan hüzün ve hayal kırıklığıyla dolu bir manzaraya dönüştü. “Tango” milli takımı heyeti önümüzdeki saatler içinde ülkeye varmaya hazırlanırken, bu yolculuk turnuva başlamadan önce oyuncuların ve taraftarların beklediği şeyden tamamen farklı olacak.

Arjantin milli takımını taşıyan uçak, modern tarihin en hüzünlü dönüş yolculuklarından birinde, birkaç saat içinde ülkeye inmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımı, şampiyonluk hayalini yitirmenin getirdiği hayal kırıklığıyla, beklenen kutlamalardan çok uzak bir atmosferde geri dönüyor.

Lionel Messi, heyete eşlik etmek yerine ABD’de kalıp, Major League Soccer’a katıldığından beri ikamet ettiği Miami’ye doğrudan gitmeye karar verdiği için, dönüş yolculuğunda en dikkat çeken eksik isim olacak.

Messi, milli takımla birlikte dönmemeyi seçen tek isim değildi. Arjantin Futbol Federasyonu, turnuvanın bitiminden sonra farklı yollar izlemeyi tercih eden 9 oyuncunun daha olduğunu açıkladı. Bu isimler arasında Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Baz, Nahuel Molina ve Lautaro Martinez.

İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, bu oyuncular, heyetin geri kalanıyla birlikte Arjantin’e dönmek yerine, yeni sezona hazırlanmak veya yaz tatillerine başlamak üzere doğrudan kulüplerine gitmeyi tercih ettiler.

Arjantin basınına göre, hükümet Pazartesi günü yapılması planlanan milli takımın karşılama törenini, güvenlik güçleri ve itfaiye araçlarının hazır bulunacağı, Ezeiza Havalimanı’nda düzenlenecek resmi bir törenle sınırlandırmaya karar verdi; herhangi bir kitlesel kutlama düzenlenmeyecek.

Haberlerde, başkanlık sarayındaki üst düzey bir kaynağa atıfta bulunularak, şampiyonluğu kaçırmanın yarattığı atmosfer nedeniyle milli takımı karşılamak için halk kutlaması düzenlenmesi fikrinin tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, milli takım oyuncularının kendilerinin de geniş çaplı kutlamalar konusunda pek istekli olmadıkları, turnuvanın bitiminden sonra biraz dinlenmeyi tercih ettikleri, tatil dönemine girmeden veya kulüplerine dönmeden önce biraz dinlenmeyi tercih ettiler. Böylece, Arjantinli taraftarların yaşamayı umdukları sevinç sahneleri yerine, hayal kırıklığının hakim olduğu bir atmosferde Dünya Kupası sayfası kapatılmış oldu.