Arjantin Milli Takımı'nın eski golcüsü Sergio Agüero'ya büyük ayıp: Milli takım kampına alınmadı

Arjantinli eski yıldız, karşılaştığı bu küçük düşürücü duruma anlam veremiyor.

Arjantin Futbol Federasyonu'nda Dünya Kupası kadrosunu ziyaret etmesi engellenen Sergio Agüero öfkelendi.

Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kalan 34 yaşındaki Aguero, turnuva için Katar'a gitti.

Ve milli takımdaki eski arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi umuyordu. Ancak Lionel Messi ve diğer arkadaşlarını görmesi için gerekli akreditasyonun zamanında organize edilmediği kendisine söylendi.

Agüero ne söyledi?

Bu duruma tepki gösteren Agüero, "Henüz milli takımı görmedim. Bakalım, ama her şey çok garip ilerliyor.

"Eski arkadaşlarımı görmem için bir kimlik belgem olması gerekiyor. Ayarlamanın üç veya dört gün sürmesi bana garip geliyor.

"Sordum ve kararın yukarıdan geldiği söylendi, ama içeri girmesine izin verilen başkaları olduğunu görüyorum.

"Bana doğru kimlik bilgilerini hızlı bir şekilde verememeleri garip.

“Milli takımda bulundum ve hızlı bir şekilde kimlik belgesi oluşturduklarını biliyorum. Acele etmeyeceğim. Her şeyin bitmesini bekleyeceğim" dedi.

"Hiç kimseye yanlış yapmadım"

Arjantinli eski yıldız şunları ekledi: "Onlara şans dilemek için daha erken gitmek istedim. Hiç kimseye yanlış yapmadım.

"Her zaman iyi davrandım. Belki de kendisine kötü şeylerin söylenmesinden hoşlanmayan insanlar vardır.

"Başkalarının aynı gün gelmeleri ve aniden orada olmaları beni rahatsız ediyor. İyi şanslar mesajı gönderdim.

"Gitmemi istemiyorlarsa sorun değil, ama bunu yüzüme karşı söyleyebilirlerdi.

"Takım arkadaşlarımı görmeden önce İspanya'yı ziyaret edersem nasıl görünür? Önce AFA'dan birinin beni arayıp bir şey söylemesini bekliyorum.”

Agüero, neden böyle bir durumla karşılaştı?

Arjantin'in teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki teknik ekibinin bir parçası olması beklenen Agüero'nun, bundan dolayı böyle bir şeyle karşılaşmış olabileceği belirtiliyor.

Katar'a uçarken etrafı Brezilya taraftarları tarafından sarılan ve ardından bu hafta başında Suudi Arabistan'a karşı oynadıkları açılış maçında 2-1 yenilen ülkesinin şok edici mağlubiyetiyle de yüzleşmek zorunda kaldı.

Scaloni'nin ekibi, 26 Kasım Cumartesi günü, önümüzdeki hafta Polonya ile oynayacakları son grup maçından önce Meksika ile karşılaşacakları maçı iple çekiyor.