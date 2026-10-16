Arjantin Milli Takımı, önümüzdeki kasım ayında oynaması planlanan iki hazırlık maçını belirledi. Bu karşılaşmalar, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından oynayacağı ilk iki mücadele olacak.

Arjantin Futbol Federasyonu, bugün cuma günü "X" platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "Albiceleste, önümüzdeki FIFA günlerinde iki hazırlık maçı oynayacak: 13 Kasım'da Buenos Aires'te Uruguay ile, 17'sinde ise Córdoba'da Kosta Rika ile karşılaşacak."

Bunları da okuyun

Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığının zirvesinde Yamal, Díaz'ın da kayda değer bir sırası var

Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Geri dönüşlerin tarihteki kralı Real Madrid, Barcelona ikinci

Arjantin basınının haberlerine göre, teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki milli takım ilk maçı Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda, ikinci maçı ise Córdoba'daki Mario Kempes Stadı'nda oynayacak.

Messi, Arjantin Milli Takımı'na 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin ile oynanan ve Arjantin'in 3-0 kazandığı hazırlık maçında veda etmişti.

"Pire", o maçta penaltıdan bir gol atıp iki gole de asist yapmış ve milli takım kariyerini 208 maçta 126 gol ile noktalamıştı. Messi, Arjantin Milli Takımı'nın tarihinin en golcü oyuncusu ve en fazla milli maç oynama rekorunun da sahibi.

Messi'nin milli takım kariyeri, 2005 yılında 18 yaşında ilk kez forma giymesinden itibaren 21 yıl sürdü. Bu süreçte 2022 Dünya Kupası'nı ve iki Copa América şampiyonluğunu kazandı.

Son resmi turnuvası 2026 Dünya Kupası oldu. Bu turnuvada 8 gol atıp 4 asist yaparak Arjantin'i finale taşıdı; finalde ise uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 yenildiler.



