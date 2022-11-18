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Arjantin

Arjantin Milli Takımı Katar'da beş yıldızlı otel yerine öğrenci yurdunda kalıyor

Uğur Aktan
13:16 GMT+3 18.11.2022
Lionel Messi Argentina
Güney Amerika temsilcisi barbekü partisi yapabilmek için otel yerine öğrenci yurdunu tercih etti.

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile beraber C Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı, Katar'da konaklamak için beş yıldızlı bir otel yerine öğrenci yurdunu tercih etti. Vole'den Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre Arjantin'in bu tercihinin ardında yatan temel sebep ise açık alan ve barbekü arzusu oldu.

İstedikleri her an barbekü yapabilmek için Arjantin'den Katar'a bir ton et götüren Arjantin Milli Takımı'nın bu tercihi oldukça ilginç bir karar olarak nitelendirildi.

Yurtta 90 oda var

İngiliz basınından The Sun'a konuşan bir milli takım yetkilisi, barbekü partilerinin hem oyuncular hem de tüm Arjantin halkı için son derece önemli olduğunu belirtirken, futbolcuların Katar'da kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istediklerini belirtti. 

Lionel Messi ve arkadaşlarının konaklayacağı öğrenci yurdunun yüzme havuzunun olduğu belirtilirken, kapasitesinin ise 90 oda olduğu kaydedildi.

Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası'nı oynayacağı Katar'da favorilerden biri olarak gösterilen Güney Amerika temsilcisi, eleme grubunu namağlup tamamlamış ve şampiyonluğa hazır olduğunun sinyallerini vermişti.
 

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