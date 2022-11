Arjantin Milli Takımı Katar'da beş yıldızlı otel yerine öğrenci yurdunda kalıyor

Güney Amerika temsilcisi barbekü partisi yapabilmek için otel yerine öğrenci yurdunu tercih etti.

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile beraber C Grubu'nda yer alan Arjantin Milli Takımı, Katar'da konaklamak için beş yıldızlı bir otel yerine öğrenci yurdunu tercih etti. Vole'den Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre Arjantin'in bu tercihinin ardında yatan temel sebep ise açık alan ve barbekü arzusu oldu.

Arjantin, Katar'da 5 yıldızlı otelde kalmak yerine Katar Üniversitesi'ni seçmiş. Oyuncular kampüs içindeki yatakhanelerde kalacaklar. Sebebi ise kampüs içerisindeki açık havada rahatça barbekü partileri yapabilmek ve özgür olabilmek. Özel olarak Arjantin'den 1 ton et gitmiş.. — Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) November 17, 2022

İstedikleri her an barbekü yapabilmek için Arjantin'den Katar'a bir ton et götüren Arjantin Milli Takımı'nın bu tercihi oldukça ilginç bir karar olarak nitelendirildi.

Yurtta 90 oda var

İngiliz basınından The Sun'a konuşan bir milli takım yetkilisi, barbekü partilerinin hem oyuncular hem de tüm Arjantin halkı için son derece önemli olduğunu belirtirken, futbolcuların Katar'da kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istediklerini belirtti.

Lionel Messi ve arkadaşlarının konaklayacağı öğrenci yurdunun yüzme havuzunun olduğu belirtilirken, kapasitesinin ise 90 oda olduğu kaydedildi.

Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası'nı oynayacağı Katar'da favorilerden biri olarak gösterilen Güney Amerika temsilcisi, eleme grubunu namağlup tamamlamış ve şampiyonluğa hazır olduğunun sinyallerini vermişti.