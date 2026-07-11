Arjantin milli takım teknik direktörü yetkilerinin bir kısmını devrediyor: "Messi isterse, olur"

Lionel Scaloni, Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Lionel Messi’nin Arjantin’in sabit penaltı atıcısı olmaya devam edeceğini söyledi.

Arjantin, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi, turnuvanın yarı finaline yükselecek.

Eğer Arjantin bu maçta bir penaltı kazanırsa, Messi bu turnuvada penaltı noktasından iki kez gol kaçırmış olmasına rağmen penaltıyı kullanma hakkına sahip olacak.

Güney Amerika ülkesinin 10 numaralı oyuncusu, grup aşamasında Avusturya karşısında (2-0 galibiyet) 11 metreden penaltıyı kaçırmış ve sekizinci finalde Mısır karşısında (3-2 galibiyet) da kaleciyi geçememişti.

Scaloni, “Messi isterse penaltıları atabilir. Bunu yapabilecek başka oyuncularımız da var, ancak o isterse, öyle olur” dedi.



