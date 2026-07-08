Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, röportajı sadece on iki saniye sonra yarıda kesip oradan uzaklaştı

Arjantin, Salı günü Dünya Kupası sekizinci finalinde Mısır karşısında sansasyonel bir geri dönüşe imza attı. Maçın son dakikalarında Güney Amerikalılar, 0-2 gerideyken skoru tamamen tersine çevirerek 3-2 galip geldi. Bu sonuç, maçın ardından büyük bir duygu seline yol açtı.

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, maçın hemen ardından röportaj verdi, ancak bu röportaj uzun sürmedi. Yaklaşık on iki saniye sonra röportajı yarıda kesti. “Üzgünüm, çok duygusalım. Ne harika bir oyuncu grubu bu. Artık gerçekten gitmem gerekiyor.”

Daha sonra, basın toplantısında teknik direktör bu muhteşem maçı bir kez daha değerlendirdi. “Bu takımla çok büyük şeyler yaşadık. Bu maç da o listeye giriyor. Bu takım asla pes etmez.”

Lautaro Martínez’de de duygular doruğa çıkmıştı. Forvet oyuncusuna göre bunun nedenlerinden biri, son düdüğün çalınmasının hemen ardından Lionel Messi’nin gözyaşlarıydı. “Leo’yu sahada ağlarken gördüğümde, ona benim de ağladığımı söyledim,” dedi Martínez. “Çünkü o bunu hak ediyor.”

Sadece Martínez değil, Julián Álvarez de maçtan sonra Messi’den bahsetti. “Leo, neden bu kadar büyük bir efsane olduğunu sürekli kanıtlıyor. Hepimiz onunla aynı takımda olduğumuz için çok mutluyuz. Normalde o kadar çabuk duygusallaşmam, ama bu maç çok fazla sevinç ve duygu yaşattı.”

Messi de maçın ardından bir açıklama yaptı. “Yine çok zorlu bir maçtı, ama Dünya Kupası’nda bu tür maçlar olur. Bu grubun başardığı şey inanılmaz. Bu takım asla pes etmez ve her zaman son ana kadar mücadele eder. Turu geçmemiz büyük bir rahatlama,” dedi kaptan.

Yasser Ibrahim ve Mostafa Ziko’nun golleriyle Mısır, maçın bitimine 15 dakika kala hâlâ 0-2 öndeydi. Ancak ardından Cristian Romero, Messi ve Enzo Fernández’in golleriyle Arjantin maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Çeyrek finalde Arjantinliler, penaltı atışları sonucunda Kolombiya’yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak. Bu maç, cumartesi gecesi saat 03:00’te başlayacak.