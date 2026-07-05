Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, FIFA’ya sert çıkıştı: “Bu akıl almaz!”

Lionel Scaloni, FIFA’ya sert eleştiriler yöneltti. Arjantin milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası’ndaki maç takviminin hiç de ideal olmadığını düşünüyor ve bu durumdan açıkça şikayet ediyor.

“Dünya Kupası’nın işleyişini tam olarak bilmiyorum, ama altı günümüz vardı ve şimdi sadece üç buçuk günümüz kaldı,” diyor Scaloni, Yeşil Burun Adaları ile oynanan gergin maçın (1-1, uzatmalarda 3-2) ardından düzenlenen basın toplantısında. “Tam da dinlenmeye en çok ihtiyaç duyduğunuz anda, en az dinlenme fırsatı buluyorsunuz.”

“Bunu anlaşılmaz buluyorum. Kademeli olarak başlamalıydı. Ama neyse, durum bu işte,” diyor Scaloni. “Enzo (Fernández, ed.) maçın sonunda hafif bir kramp geçirdi, ama toparlandı. Facundo (Medina, ed.) ise maçın sonunda bitkin düşmüştü, çünkü onu alışık olmadığı şekilde hücumda oldukça fazla kullandık.”

Birçok taraftar, “elverişli” kura nedeniyle Arjantin’in FIFA’ya kesinlikle şikayet etmemesi gereken takım olduğunu düşünüyor. Kaabo Verde ile kağıt üzerinde kolay görünen karşılaşmanın ardından, sekizinci turda Mısır bekliyor: bu maç da salı akşamı oynanacak.

Ancak Scaloni, “elverişli” bir fikstürden bahsetmek istemiyor ve mücadeleci Yeşil Burun Adaları’na övgüde bulunmaktan başka bir şey yapamıyor. “Elbette, galibiyeti ve tur atlamayı hak ettik, ama son derece zorlu bir maçtı. Bu, bizim kolay bir kura çektiğimizi söyleyenlere bir cevap olsun.”

Bu arada Scaloni, basın toplantısında zaten çabucak sinirlendi. Gazeteci Néstor Clivati, Dünya Kupası’nda favori olmanın zor olup olmadığını sorduğunda, Scaloni sert bir şekilde karşılık verdi. “Hayır, o değil... Kes şunu!”, diye tepki gösterdi.

“Maçı zorlaştıran başka koşullar da var, örneğin saha. Garipti, top normalde olduğu kadar hızlı yuvarlanmıyordu,” diye açıkladı. Clivati yanıt vermek istediğinde Scaloni araya girdi. “Bırak da sözümü bitireyim. Oh, şimdi mi sinirlendin? O zaman ne demek istediğini söyle.” Clivati, milli takım teknik direktöründen özür dilemenin daha iyi bir fikir olduğuna karar verir ve teknik direktör de bu özrü kabul eder.