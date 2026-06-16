Arjantin maçı öncesinde... Cezayir'in yıldızı, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın bir mucize yaratmasını hayal ediyor

Eski Cezayirli futbol yıldızı Hilal Sudani, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımıyla zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Cezayir milli takımının, Suudi Arabistan milli takımının yarattığı mucizeyi tekrarlamasını hayal ediyor.

Cezayir Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 10. grubundaki ilk tur maçında Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, ABD'nin Kansas kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Sudani, "Al Arabiya" kanallarına yaptığı açıklamada, "Grup kolay değil. Arjantin, Avusturya ve Ürdün güçlü takımlar ve Arjantin grubun bir numaralı favorisi, bunu herkes biliyor" dedi.

Ardından sözlerine şöyle devam etti: “Ancak futbolda kesinler yoktur. Geçen Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın Arjantin’i yendiğini gördük, bu yüzden futbolda her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

Sudani, Suudi Arabistan milli takımının Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Arjantin’i 2-1 mağlup ettiği tarihi galibiyete atıfta bulunuyor.

Eski Cezayirli yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Avusturya ve Ürdün karşısında da maçlar zorlu geçecek; özellikle Ürdün maçı bir Arap derbisi olacak.”

Şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nda hiçbir milli takımı küçümsemek mümkün değildir; ister büyük takımlar olsun, ister turnuvaya ilk kez katılan takımlar olsun, tüm rakiplere saygı gösterilmelidir.”

Şöyle devam etti: “Bunun (grup aşamasını geçmenin) kolay olmayacağını biliyorum, ancak kesinlikle şansımız var çünkü kaliteli oyunculara sahibiz. Umarım grup aşamasını geçip son 16’ya, hatta belki de daha ileriye giderler.”

Son olarak şunları söyledi: “Tüm Arap milli takımlarına başarılar diliyorum ve harika bir turnuva geçirmelerini umuyorum. Elbette ülkem Cezayir için de en iyisini diliyorum.”