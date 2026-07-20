Furia Roja’nın uzatmaların ardından 1:0 (0:0, 0:0) skorla kazandığı çekişmeli maçta, FC Barcelona’nın savunma oyuncusu sahadaki en iyi oyunculardan biriydi. İspanya’nın bir kez daha gol yememesine katkıda bulunmakla kalmadı, 19 yaşındaki oyuncunun bireysel istatistikleri de her şeyi anlatıyordu.

Cubarsi, 120 dakikalık maç süresinin sonunda sahada yer alan 34 oyuncunun en fazla top temasını (139) gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda en fazla pası (121) da attı ve bunların yüzde 96’sını takım arkadaşlarına ulaştırdı.

Bunun yanı sıra en fazla top uzaklaştırma (6) yaptı ve hücumda da etkileyici bir performans sergiledi. 19 yaşındaki oyuncu, Arjantin karşısında 21 adet savunma hattını aşan pas attı; bu sayı, diğer hiçbir oyuncunun ulaştığı rakamdan fazlaydı.

Cubarsi, sadece final maçındaki güçlü performansı nedeniyle değil, maçın bitiminde turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak resmi ödüle layık görüldü. Böylece, ilk Dünya Kupası katılımlarında da en iyi genç oyuncular arasında seçilen Kylian Mbappé ve Thomas Müller gibi isimlerin izinden gitti.

Aynı şekilde muhteşem bir performans sergileyen takım arkadaşı Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) ile birlikte, Barça'nın genç oyuncusu, İspanya'nın Dünya Kupası zaferine ulaşana kadar oynadığı sekiz maçta sadece tek bir gol yemesinin başlıca sorumlusuydu.

Getty Images

Sadece bir gol yedi: İspanya, Dünya Kupası tarihine geçti

Neredeyse 100 yıllık Dünya Kupası tarihinde bunu başaran başka hiçbir takım olmamıştı. Belçika’nın forveti Charles De Ketelaere, İspanya’nın kalecisi Unai Simon’u geçen tek oyuncu oldu; Simon da Cubarsi gibi turnuvanın en iyi kalecisi olarak bireysel bir ödüle layık görüldü.

Turnuvanın geri kalan yedi maçında Simon, kalesinde tek bir gol bile görmedi. Grup aşamasında Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay; son 16 turunda Avusturya; çeyrek finalde Portekiz; yarı finalde Fransa ve finalde Arjantin – hiçbiri İspanyollara karşı gol atmayı başaramadı.

Az önce sona eren Dünya Kupası’nda Cubarsi, Simon ve sol bek Marc Cucurella ile birlikte İspanya kadrosunda her dakikayı sahada geçiren sadece üç oyuncudan biriydi.

Getty Images

Pau Cubarsi, FC Barcelona’da zaman zaman istikrarsız bir performans sergiledi

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuva, 19 yaşındaki oyuncunun geçen sezon FC Barcelona’daki performansıyla kısmen keskin bir tezat oluşturdu. Orada Cubarsi, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde uzun süreler boyunca ilk 11'de yer aldı ve tüm turnuvalarda toplam 48 maça çıktı (bir gol attı); ancak zaman zaman dengesiz performanslarıyla Katalan ekibinin defansif istikrarına pek katkıda bulunamadı.

Barça taraftarları için özellikle Nisan ayında Atlético Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki performansı kötü anılar uyandırıyor olmalı. O maçta Cubarsi, kötü pozisyon alması nedeniyle rakibi Giuliano Simeone’yi kaçırmış ve son savunma oyuncusu olarak Arjantinli oyuncuyu biraz beceriksizce acil fren yaparak yere düşürmüştü.

Hakem tarafından haklı olarak kırmızı kartla oyundan atılan Cubarsi’nin takımının maçı 0-2’lik skorla kıl payı kaybetti. Bir hafta sonra oynanan rövanş maçında ise cezalı Cubarsi’nin yokluğunda sadece 2-1 galip gelinebildiğinden, Katalanlar Şampiyonlar Ligi’nden elendi.