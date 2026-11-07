Arjantin karşılaşmanın tansiyonunu yükseltiyor: Dünya Kupası finali krizinde tırmandırıcı bir adım

Arjantin Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında yaşanan olayların ardından Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından verilen cezalara itiraz etmek için Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"a başvurmaya karar verdi. Bu adım, milli takımın bir dizi oyuncusu ile federasyonun kendisi hakkında verilen disiplin kararlarına ilişkin anlaşmazlığı tırmandıran yeni bir hamle oldu.

Fransız "RMC Sport" kanalı, Arjantin Federasyonu'nun bugün cumartesi günü, FIFA Temyiz Kurulu'nun orta saha oyuncusu Leandro Paredes ve Arjantin Federasyonu hakkındaki cezaları onaylamasının ardından İsviçre'nin Lozan kentindeki Spor Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yapma kararını açıkladığını aktardı.

Kriz, Arjantin'in uzatmaların ardından İspanya'ya karşılıksız bir golle kaybetmesini takip eden olaylara dayanıyor. Zira final maçının ardından iki milli takımın oyuncuları ve teknik kadro üyeleri arasında tartışmalar ve arbede patlak vermiş, bunların en önde gelen taraflarından biri de Paredes olmuştu.

Olayda Paredes, İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia'yı yere düşürüp boynundan tutarak ona saldırmış, ardından Gavi ile arbedeye girmişti. Arjantinli orta saha oyuncusu böylece 3 disiplin suçlamasıyla karşı karşıya kaldı; bu da olaylara karışan oyuncular arasındaki en yüksek sayı oldu.

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Arjantin Federasyonu, açıklamasında, verilen kararların gerekçelerini talep ederek ve ardından Spor Tahkim Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunarak oyuncunun ve federasyonun haklarını savunmak için gerekli yasal adımları atacağını duyurdu ve cezalara itiraz etmek için yeterli olgusal ve hukuki gerekçelere sahip olduğunu vurguladı.

FIFA, final maçı sırasında milli takım taraftarlarından yükselen ayrımcı tezahüratlar nedeniyle Leandro Paredes'e 10 maç men cezası vermiş, ayrıca Arjantin Federasyonu'na 321 bin dolar para cezası kesmişti.

Buna karşılık, ceza dosyasında Nahuel Molina lehine bir gelişme yaşandı. FIFA Temyiz Kurulu, kendisine verilen 7 maç men ve 90 bin dolar para cezasını, 4 maç men ve 60 bin dolar tutarında para cezasına indirmeye karar verdi.

Disiplin işlemleri Paredes ve Molina ile sınırlı kalmadı; Thiago Almada ile Arjantin milli takımının yardımcı antrenörü Roberto Ayala'yı da kapsadı.