2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu için ilk düdüğün çalınmasına az bir süre kala, Lionel Scaloni kendini aylardır peşini bırakmayan sorunla yeniden karşı karşıya buldu: kas sakatlıkları. Bu sefer darbe, hassas bir pozisyonda ve üçüncü Dünya Kupası'na hazırlanmakta olan deneyimli bir oyuncuya geldi.

Arjantinli "Olé" gazetesi, sol bek Nicolas Tagliafico'nun sol bacak kasında sakatlık geçirdiğini doğruladı. Oyuncu tıbbi muayeneden geçti ve takım antrenmanlarına katılmadı.

Şüpheler şimdi 16 Haziran Salı günü Cezayir ile oynanacak açılış maçında yer alıp almayacağı konusunda yoğunlaşıyor. Yaralanma "orta derecede" olarak nitelendirildi ve Scaloni'yi gerçek bir çıkmaza soktu, çünkü 26 kişilik nihai kadroda başka bir sol bek oyuncusu bulunmuyor.

Teknik ekip, Lionel Messi, Emiliano Martínez ve Cristian Romero başta olmak üzere bir dizi kilit oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ediyordu ve Tagliafico da bu listeye katıldı.

TyC Sports'a göre, oyuncunun turnuvanın tamamını kaçırma riski yok, ancak ilk maç için hazır olması garanti değil.

Bu olası yokluğun gölgesinde Scaloni birden fazla çözümü denedi; Fransız Lens takımının savunma oyuncusu Facundo Medina, özellikle Nicolas Capaldo'nun resmi kadrodan çıkarılmasının ardından, onun yerine ilk 11'de oynaması için en güçlü seçenek. Bu nedenle, İzlanda maçında gol atan ve orta saha oyuncusu olarak sınıflandırılan Valentin Barco, taktiksel bir alternatif olarak kalıyor.

Arjantin, şampiyonluk unvanını savunma yolculuğuna grup aşamasında üç maçla başlayacak: Cezayir (16 Haziran), ardından Avusturya (22 Haziran) ve son olarak Ürdün (27 Haziran). Skaloni'nin bu maçların hepsinde %100 hazır bir sol bek'e ihtiyacı var.