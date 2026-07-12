Arjantin, İsviçre’ye gösterilen dikkat çekici kırmızı kartın ardından uzatmalarda Dünya Kupası yarı finaline yükseldi

Arjantin, Pazar günü Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. İsviçre ile oynanan nefes kesici maçın ardından Güney Amerikalılar uzatmalarda farkı yarattı: 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez ve Lautaro Martínez, Breel Embolo’ya gösterilen oldukça dikkat çekici bir kırmızı kartın ardından maçın büyük bir bölümünü bir kişi fazla oynayan Arjantin adına golleri attı. Arjantin, yarı finalde daha önce Norveç'i eleyen İngiltere ile karşılaşacak.

İlk on dakika başa baş geçen maçta Arjantin, bir köşe vuruşundan skoru açtı. Lionel Messi, topu Mac Allister’ın kafasına mükemmel bir şekilde yerleştirdi; Mac Allister ise Gregor Kobel’in uzak direğe kimseyi yerleştirmemiş olmasından en iyi şekilde yararlandı: 1-0.

İyi başlangıç, Arjantin’in oyununa kesinlikle olumlu bir etki yapmadı; takım 2-0’ı aramak için hiç acele etmedi ve 1-0’ı sağlamlaştırmak için elinden geleni yaptı. Hızlı İsviçreli forvetler karşısında bu her zaman başarılı olamadı.

Özellikle Embolo ve Dan Ndoye sık sık tehlikeli pozisyonlar yarattı ve özellikle ilk adı geçen oyuncu çok güzel bir golün eşiğine geldi. Forvet aniden Dibu Martínez ile karşı karşıya kaldı; kaleci, ilk kez değil, yine ülkesini kurtardı. Aston Villa kalecisi, Embolo'yu yere indirmeden hemen önce topa dokundu.

Oldukça çaresiz kalan İsviçre’de hayal kırıklığı yavaş yavaş ama kesin bir şekilde arttı; bunun bir nedeni de takımın, hakem João Pinheiro’nun özellikle Arjantin lehine kararlar verdiğini düşünmesiydi. Özellikle Embolo hayal kırıklığını gizleyemedi ve Leandro Paredes’e sert bir faul yaptığı için haklı olarak sarı kart gördü.

İsviçre, soyunma odasından morali yüksek bir şekilde çıktı ve Ndoye ile skoru eşitleme şansını yakaladı gibi göründü, ancak Lisandro Martínez muhteşem bir müdahaleyle bunu engelledi. Zaten ofsayt olduğu ortaya çıktı, ancak bu durum eski Ajax oyuncusunun moralini yükseltmesine engel olmadı.

Kısa bir süre sonra İsviçreli takımın beraberlik golü geldi. Eski PSV oyuncusu Ricardo Rodríguez, Embolo’yu mükemmel bir pozisyona soktu ve Nottingham Forest’ın forveti, topu sol ayağıyla kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla uzak köşeye güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Beş dakika sonra son derece tartışmalı bir an yaşandı. Paredes, Embolo’yu yere düşürdüğü için ilk başta sarı kart gördü. Ancak hakem Pinheiro, VAR’ı devreye soktu ve görüntülerde Embolo’nun Paredes ona dokunmadan önce yere düştüğünü gördü.

Paredes’in sarı kartı iptal edildi, ancak olay bununla kalmadı. Portekizli hakem, simülasyon yaptığı gerekçesiyle Embolo’ya da sarı kart gösterdi ve böylece İsviçreli oyuncu, ilk yarıda Paredes’e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek sahadan atıldı. Embolo’nun üzüntüsü tarifsizdi.

Bu an, İsviçre’nin hücum niyetini yitirmesine ve uzatmalara tüm gücüyle odaklanmasına neden oldu. Milli takım teknik direktörü Murat Yakin, orta saha oyuncusu Djibril Sow ve forvet Fabian Rieder’in yerine savunma oyuncuları Silvan Widmer ve Miro Muheim’i oyuna sokarak savunmasını güçlendirdi.

Arjantin hücumda beklentileri karşılayamadı ve Lionel Messi de fark yaratamadı. Uzatma dakikalarında La Albiceleste yine baskı kurdu: Nico González’in ortasında Mac Allister’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı, Messi’nin şutu yarım metre yanından dışarı gitti ve Kobel, Lisandro Martínez’in muhteşem bir ters vuruşunu kurtardı.

Uzatmaların ilk yarısında özellikle Thiago Almada, İsviçre savunması için baş belası oldu. Çevik ofansif orta saha oyuncusu zaman zaman yakalanamaz hale geldi ve direğe çarparak yan ağlara giden muhteşem şutuyla stadyumun bir kısmını coşturdu.

Uzatmalarda uzun süre İsviçre'nin direnişini sürdüreceği görünüyordu. Arjantinliler, maçı penaltı atışlarına götürmemek için Álvarez'in bir şaheserine ihtiyaç duydu. Atlético Madrid'in forveti, ceza sahası dışından uzak köşeye muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Maçın son dakikalarında skor 3-1’e geldi. Lautaro Martínez, doğru yerde bulunarak Kobel’in arkasındaki köşeye seken topu ağlara gönderdi. Böylece İsviçreli oyuncular oldukça acı bir hisle evlerine dönerken, Arjantin ise İngiltere karşısında kendini gösterme fırsatı yakaladı.



