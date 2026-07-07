FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Salı günü Atlanta’da, maçın bitimine sadece 11 dakika kala 2-0 gerideyken inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Mısır’ı 3-2 mağlup etti.

Cristian Romero, Lionel Messi ve Enzo Fernández'in golleri, Lionel Scaloni'nin Albiceleste takımına sansasyonel bir galibiyet kazandırdı ve takım, çeyrek finalde Avrupa'dan gelen rakip İsviçre ile karşılaşacak.

Murat Yakin'in çalıştırdığı İsviçre takımı, Salı günü Vancouver'da oynanan maçta 120 dakikalık mücadelenin ardından 0-0 berabere kalmasının ardından penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 mağlup etti.

İsviçre, 1954'te turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez Dünya Kupası çeyrek finalinde yer alırken, Arjantin ise 1958 ve 1962'de Brezilya'nın arka arkaya kazandığı zaferlerden bu yana Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ilk takım olmayı hedefliyor.

GOAL, Arjantin - İsviçre veya Arjantin - Kolombiya maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

Arjantin - İsviçre Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük çeyrek final maçı, Kansas City Stadyumu’nda (Arrowhead Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Kansas City Stadium

Arjantin - İsviçre Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin - İsviçre Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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