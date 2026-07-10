Arjantin - İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Arjantin - İsviçre: Maç detayları

Dünya Kupası - Çeyrek Final Kansas City Stadium

Arjantin - İsviçre maçı, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 01:00 GMT ve 21:00 EST'de (11 Temmuz) başlayacak.

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Son şampiyon, dirençli İsviçre savunması karşısında yarı finale çıkma şansını arayacak

Çeyrek finallerde, son dünya şampiyonu Arjantin'in Kansas City Stadyumu'nda disiplinli İsviçre takımıyla karşılaşmasıyla birlikte, büyüleyici bir "Davut ile Golyat" hikayesi ön plana çıkıyor. Lionel Scaloni, dramatik ve yılmaz bir şekilde şampiyonluk unvanını korumak için teknik ve psikolojik rezervlerini sonuna kadar kullanarak muazzam bir direnç sergilemeye devam eden deneyimli La Albiceleste takımına liderlik ediyor.

Arjantin'in önündeki engel ise Murat Yakin yönetimindeki son derece pragmatik bir İsviçre takımı. İsviçre, eleme maçları da dahil olmak üzere Dünya Kupası serüveni boyunca hiçbir zaman mağlup olmamış ve hatta bir an bile geride kalmamış olarak Missouri'ye geliyor. Arjantin, dünya şampiyonluğunu korumak için büyük bir beklenti yükü taşırken, çeyrek finallerin tek maçlı eleme sistemi, İsviçre'nin tarihi bir sürpriz yaratma ve tarihindeki ilk yarı final biletini alma fırsatını zevkle değerlendireceği anlamına geliyor.

La Albiceleste ve Rossocrociati buraya nasıl geldi?

Arjantin’in son sekize kalma yolu, maçların son dakikalarında yaşanan, kalp atışlarını hızlandıran dramlarla şekillendi. J Grubu’nu 9 puanla kusursuz bir şekilde tamamlayan Scaloni’nin adamları, eleme turlarında arka arkaya yaşadıkları zorlu anları atlatmayı başardı. Mısır ile oynanan çılgın Son 16 maçı, normal sürenin bitimine sadece 11 dakika kala 2-0 geride olan Arjantin'in nefes kesici bir geri dönüşe imza atmasıyla sonuçlandı. Cristian Romero ve kendini affettiren Lionel Messi'nin golleri ile uzatmalarda Enzo Fernández'in kafa vuruşu, efsanevi 3-2'lik galibiyeti tamamladı ve 2022'den bu yana Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

İsviçre, başarısını mutlak bir savunma sağlamlığı ve turnuva boyunca gösterdiği direnç üzerine inşa etti. Eş ev sahibi Kanada'nın önünde B Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Yakin'in öğrencileri, 32'li turda Cezayir'e karşı profesyonel bir oyun sergileyerek 2-0 galip geldi. Ardından 16'lı turda Kolombiya karşısında alan kapatma konusunda ustalık dersi verdiler; Güney Amerika devini 120 dakika boyunca gol atamadan tutan Arjantin, dramatik bir penaltı atışları serisinde kusursuz bir soğukkanlılık göstererek bir üst tura yükseldi.

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Önemli sakatlık endişeleri ve stratejik orta saha düzenleri, kadro seçimlerini belirliyor

Bu kıtalararası karşılaşma için taktiksel hazırlıklar, büyük ölçüde Avrupa kampındaki ciddi sakatlık endişesi etrafında şekilleniyor. Turnuvayı üç golle kasıp kavuran İsviçre’nin yükselen yıldızı Johan Manzambi, 16’lı tur maçını kaçırmasına neden olan diz sakatlığını atlatmak için zamanla yarışıyor. AC Milan’dan Ardon Jashari, yine onun yerine geçmek üzere hazır bekliyor ve Remo Freuler ile kaptan Granit Xhaka’nın yanında son derece deneyimli, savunma odaklı bir orta saha üçlüsü oluşturacak. Michel Aebischer ve Luca Jaquez ise hâlâ kadro dışı kalmış durumda ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Arjantin ise çeyrek finale tamamen sağlıklı ve formda 26 kişilik bir kadroyla giriyor. Scaloni, hücum hattında kıskanılacak bir seçim ikilemiyle karşı karşıya; efsanevi kaptanının yanında Julián Álvarez’in bitmek bilmeyen koşu gücünü mü, yoksa Lautaro Martínez’in fiziksel varlığını mı sahaya süreceğini tartıyor. Sol bek pozisyonunda da bir rekabet devam ediyor; burada tecrübeli Nicolás Tagliafico, merkez savunma ikilisini korumak için ilk 11’de yer almak üzere Facundo Medina ile mücadele ediyor.

Maçın gidişatını belirleyecek olan: Orta sahadaki yoğun baskı kanalları mı, yoksa disiplinli orta saha blokları mı?

Kansas City’deki taktiksel satranç maçı tamamen sahanın ortasında oynanacak. Arjantin’in planı, mutlak pozisyon kontrolüne ve yarı alanlardaki akıcı rotasyona dayanıyor. Alexis Mac Allister ve Rodrigo De Paul, Lionel Messi’ye pas sağlamak için pas yollarını sürekli olarak yönlendirmeye çalışacak. 39 yaşındaki usta, sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında lider olarak bu maça giriyor ve eşsiz teknik kalitesiyle inatçı savunma hatlarını aşabilen derin oyun kurucu olarak görev yapıyor.

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İsviçre’nin stratejisi ise mutlak yapısal kısıtlama ve hızlı dikey kontrataklara odaklanacak. Arjantin’in uzun süreli atak fazlarında savunma hattını açıkta bırakma eğilimini bilen Xhaka ve Freuler, merkezi pas yollarını kesmek için kompakt bir alçak-orta blok kurmaya çalışacak. Buradan hareketle İsviçre, Dan Ndoye ve Ruben Vargas’ın hızını kullanarak, ilerleyen Arjantinli beklerin bıraktığı boşlukları değerlendirip Breel Embolo’ya pas vermek amacıyla doğrudan kanatlara açılmayı hedefleyecek.

Oturmuş yapılar en zorlu sınava çıkacak

Arjantin, eleme maçlarında henüz gol yememiş ve turnuvanın temposunu etkili bir şekilde yönetmiş olan katı İsviçre savunma duvarı karşısında sabrının en büyük sınavıyla karşı karşıya.

İsviçre ise, Dünya Kupası’nda arka arkaya 11 maçta en az iki gol atan, tarihsel olarak son derece etkili bir Arjantin hücumunu durdurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Başarı, tamamen savunma hattının Messi’nin ceza sahası kenarında yarım yarda bile boşluk bulmasını engellemesine bağlı.

Arjantin'in İsviçre Karşısında Muhtemel İlk 11'i

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

İsviçre'nin Arjantin Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Arjantin - İsviçre: Gerçekler ve Rakamlar

İsviçre, hiçbir futbol turnuvasında Arjantin'i yenemedi. Arjantin, iki takımın tarihsel karşılaşmalarında İsviçre'ye karşı 15-3'lük bir gol üstünlüğü elde etti.

İsviçre, 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası çeyrek finalinde yer alıyor; bu aşamaya en son 1954'te ev sahibi olarak ulaşmıştı.

Lionel Messi, 8 golle 2026 turnuvasının Altın Ayakkabı yarışında lider durumda. Messi, arka arkaya altı resmi uluslararası maçta gol attı.

İsviçre, üst üste iki maçta kalesini gole kapatarak çeyrek finale yükseldi ve son 16 turunda Kolombiya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra penaltılarda (4-3) galip geldi.

Arjantin ise Mısır karşısında 2-0 gerideyken, 78. dakikadan sonra attığı üç golle bu aşamaya yükseldi ve 3-2'lik dramatik bir galibiyet elde etti.

Arjantin'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defans oyuncuları: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)

İsviçre'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defans oyuncuları: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Orta saha oyuncuları: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (her ikisi de Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Forvetler: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Takım haberleri ve kadrolar

Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni'dir, ancak çeyrek final maçı için şu anda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. İsviçre, Murat Yakin yönetiminde maça çıkacak olup, şu aşamada muhtemel kadro henüz teyit edilmemiştir. Her iki takım için de maçın başlama saatine yakın bir zamanda takım haberlerine ilişkin güncellemeler eklenecektir.

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Form durumu

Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadığı beş maçın beşini de kazanarak Kansas City'ye geliyor; bu süreçte 12 gol atıp 5 gol yedi. En son 7 Temmuz'da Mısır'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek geri dönüş galibiyeti elde eden Arjantin, 16 turunda da Cabo Verde'yi 3-2 yenmişti. Turnuvanın erken aşamalarında ise Ürdün'ü 3-1, Avusturya'yı 2-0 ve Cezayir'i 3-0 mağlup ederek grup aşaması ve sonrasında istikrarlı bir hücum performansı sergiledi.

İsviçre ise son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti; bu süreçte sadece iki gol yedi. En son 7 Temmuz'da Kolombiya ile 0-0 berabere kalan İsviçre, penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükseldi. Bundan önce Cezayir'i 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup etmişlerdi; grup aşamasının başında Katar ile 1-1 berabere kalarak tek puan kaybını yaşamışlardı. Turnuvadaki en ikna edici performanslarını Bosna-Hersek'i 4-1 mağlup ettikleri maçta sergilediler.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması 1 Temmuz 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'nda gerçekleşti; Arjantin, uzatmalara giden maçta son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 mağlup etmişti. Bundan önce, iki takım Şubat 2012'de bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve Arjantin, İsviçre'de 3-1 galip gelmişti. Bu verilerde kayıtlı olan diğer tek karşılaşma ise Haziran 2007'de yine İsviçre'de oynanan ve 1-1 berabere biten bir hazırlık maçıydı. Kayıtlı üç maçta Arjantin iki galibiyet alırken, İsviçre galibiyet alamadı ve bir beraberlik yaşandı.

Puan Durumu

İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda B Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Arjantin ise J Grubu'nu kazanarak grup birincisi olarak eleme turlarına yükseldi.