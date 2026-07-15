Heyecana doymayan bir yarı final karşılaşmasında Arjantin Milli Takımı, zirve mücadelesinden İngiltere karşısında 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı ve FIFA 2026 Dünya Kupası™ finalindeki yerini garantiledi.

Coşkulu bir atmosferde oynanan maçta her iki takım da etkili bir hücum performansı sergiledi. Ardından Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda attığı ölümcül bir golle karşılaşmayı kazanarak taraftarların sevincini alevlendirdi. İngiltere Milli Takımı ise onurlu bir mücadele ortaya koydu, ancak turnuvadaki uzun yolculuğunun sonunda elenmekten kurtulamadı.

Bu galibiyetle birlikte Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta kaldı; tıpkı Driven Quest yarışması kapsamında büyük ödülü kazanmaya bir adım uzaklıkta olan binlerce taraftar gibi.

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