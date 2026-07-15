Heyecandan uzak kalmayan bir yarı final mücadelesinde Arjantin Milli Takımı, İngiltere karşısındaki zirve savaşını 2-1'lik skorla lehine çevirmeyi başararak FIFA 2026 Dünya Kupası™ finalindeki yerini garantiledi.

Coşkulu bir atmosferde oynanan karşılaşmada iki takım da ustaca bir hücum performansı sergiledi; ardından Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda attığı ve taraftarların sevincini alevlendiren bir altın golle maçı lehine sonuçlandırdı. İngiltere Milli Takımı ise onurlu bir seviye ortaya koymasına rağmen, turnuvadaki uzun serüveninin ardından elenmekten kurtulamadı.

Bu galibiyetle birlikte Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna yalnızca bir adım kaldığı noktaya geldi; tıpkı Driven Quest yarışması kapsamında büyük ödülü kazanmaya bir adım kalan binlerce taraftar gibi.

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