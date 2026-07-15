Arjantin, İngiltere ile oynadığı heyecan dolu maçın ardından finale yükseldi… Dünya şampiyonluğu hayaline artık sadece bir adım kaldı

Heyecan dolu bir yarı final karşılaşmasında Arjantin milli takımı, İngiltere milli takımı karşısında 2-1’lik skorla zirve mücadelesini kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası™ finaline yükselmeyi garantiledi.

Heyecan dolu bir atmosferde oynanan maçta her iki takım da kusursuz bir hücum performansı sergiledi; ancak Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda attığı nefes kesen golle maçı kazanarak taraftarlarını coşturdu. İngiltere Milli Takımı ise onurlu bir mücadele sergilese de, turnuvada uzun bir yol kat ettikten sonra elenmekten kurtulamadı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta kaldı; tıpkı Driven Quest yarışmasında büyük ödülü kazanmaya sadece bir adım uzaklıkta olan binlerce taraftar gibi.

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