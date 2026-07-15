Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
كووورة

Çeviri:

Arjantin, İngiltere ile oynadığı heyecan dolu maçın ardından finale yükseldi… Dünya şampiyonluğu hayaline artık sadece bir adım kaldı

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
İngiltere
Arjantin
ABD

Heyecan dolu bir yarı final karşılaşmasında Arjantin milli takımı, İngiltere milli takımı karşısında 2-1’lik skorla zirve mücadelesini kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası™ finaline yükselmeyi garantiledi.

Heyecan dolu bir atmosferde oynanan maçta her iki takım da kusursuz bir hücum performansı sergiledi; ancak Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda attığı nefes kesen golle maçı kazanarak taraftarlarını coşturdu. İngiltere Milli Takımı ise onurlu bir mücadele sergilese de, turnuvada uzun bir yol kat ettikten sonra elenmekten kurtulamadı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta kaldı; tıpkı Driven Quest yarışmasında büyük ödülü kazanmaya sadece bir adım uzaklıkta olan binlerce taraftar gibi.

160 yılı aşkın bir süredir yenilik ve performansla öne çıkan orijinal motor yağı markası Valvoline by Aramco’nun desteğiyle.

2026 FIFA Dünya Kupası™’nın resmi destekçisi olarak Valvoline by Aramco, her uygun servis işlemiyle birlikte size ücretsiz özel bir FIFA topu sunuyor; ayrıca Adidas’tan özel hediyeler kazanma ve Driven Quest yarışması aracılığıyla üç yeni arabadan birini kazanma şansı da sunuyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Özel futbol koleksiyonuna sahip olmak ve büyük ödül çekilişine katılmak için Valvoline Driven Quest’e katılma fırsatını kaçırmayın.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin