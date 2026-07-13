"Arjantin'in zayıf noktası"... Rooney, Messi'nin zaafını ortaya çıkararak herkesi şaşkına çevirdi

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere milli takımıyla ilk kez karşı karşıya gelecek olan Wayne Rooney, Lionel Messi’nin olağanüstü bir hücum silahına sahip olduğunu ancak savunma görevini yerine getirmediğini ve “Üç Aslan”ın bunu kendi lehine kullanabileceğini düşünüyor.

İngiltere milli takımının Atlanta’da karşı karşıya kalacağı zorluk, 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşmaktan öteye geçiyor. Asıl zorluk ise Lionel Messi.

205 uluslararası maçta 125 gol atmış olmasına rağmen, 39 yaşındaki Messi daha önce A milli takım düzeyinde İngiltere ile hiç karşılaşmadı.

Yarı finale, turnuvanın gol krallığı sıralamasında 8 golle zirvede giriyor; ancak çeyrek finalde İsviçre karşısında 9 maçlık gol serisi sona erdi. Gol atamamasına rağmen Messi, Arjantin’i zafere taşıyan iki kritik asist yaptı.

İngiltere’nin efsane futbolcusu Wayne Rooney, Messi’yi durdurmanın anahtarının, onun fark yaratabileceği anları en aza indirgemek olduğunu düşünüyor.

Rooney, "BBC Sport"a şunları söyledi: "Messi, savunmaya destek vermediği için Arjantin'in savunma açısından bir zayıf noktası olabilir, ancak maçları bir anda bitirebiliyor. Onu ayıran özellik, kritik anlarda doğru kararı vermesi. Onu marke etmek, sürekli konsantrasyon ve iletişim gerektirir."

Öte yandan İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki golle Norveç’i mağlup ederek 2018’den bu yana ilk kez yarı finale yükseldi ve maça morali yüksek bir şekilde giriyor. Arjantin ise İsviçre’yi 3-1 yenerek zorlu bir şekilde tur atladı; 112. dakikada Julian Alvarez’in attığı golün ardından Lautaro Martinez skoru belirledi.

Ancak İngiltere'nin eski savunma oyuncusu Mika Richards, Messi'nin varlığının tüm hesaplamaları geçersiz kıldığını düşünüyor ve BBC'ye şunları söyledi: "İngiltere daha hızlı, ancak Arjantin'de dahi Messi var. Herkes onun için oynuyor. Onu marke etmek imkansız çünkü geriye dönmüyor, aksine onun orada olacağını hiç beklemediğiniz alanlara sızıyor. Mekansal farkındalığı muhteşem ve karizması eşsiz; her zaman doğru zamanda ortaya çıkıyor."