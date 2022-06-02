Arjantin'in zafer şarkısı Neymar ile Messi'nin arasına kara kedi sokabilir

İkili arasında uzun süredir devam eden dostluk Arjantin-Brezilya rekabeti nedeniyle tehlikede.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Finalissima'da İtalya'yı yenen Arjantin'in galibiyet kutlamasıyla dalga geçti.

Geçtiğimiz yaz Arjantin'i 1993'ten bu yana ilk Copa America şampiyonluğuna taşıyan Messi, İtalya karşısında da yaptığı iki asist ve sergilediği harika performansla maçın adamı seçilmişti.

Avrupa ve Güney Amerika kıtalarının şampiyonlarını karşı karşıya getiren ve Wembley'de oynanan Finalissima, Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Arjantin galibiyeti nasıl kutladı?

Zaferin ardından Arjantin soyunma odasında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Arjantinli oyuncuların söylediği şarkı, geçen yıl Copa America finalinde mağlup ettikleri Brezilya'ya sataşan sözler içeriyor.

"Ne oldu Brezilya? Hala bekliyor musun? Ne oldu Brezilya? Varoşlarda herkes ağlıyor."

"Çünkü tahtın sahibi Messi. Onun büyülü bir sol ayağı var. Daha da kötüsü, Maradona'yı hatırlıyor musunuz? Acıttığını biliyorum, acıttığını biliyorum, ama kupa Arjantin'in."

Argentina’s players celebrating La Finalissima in the Wembley dressing room 😍😍😍pic.twitter.com/eqsFiuT0t2 — Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) June 1, 2022

Neymar'dan cevap geldi

Brezilyalı yıldız bu sözlere Instagram üzerinden alaycı bir yanıt vermekte gecikmedi.

"Dünya Kupası'nı mı kazandılar?"

Neymar daha önce de Leandro Paredes'in bir paylaşımına verdiği cevapla gündeme gelmişti. Paredes, PSG'nin diğer Arjantinlileri Messi ve Di Maria ile birlikte Copa America'yla birlikte verdikleri bir pozu paylaşmıştı.

Fotoğrafın altına "şerefsizler" yorumunu yapan Neymar, mesajına gülen bir emoji ekleyerek bu cevabın şaka yollu olduğunu belirtmekten de geri kalmamıştı.

Şimdilik Messi ve Neymar arasında gerginlik olduğuna dair herhangi bir işaret yok, ancak Brezilyalı yıldızın ülkesine yönelik sataşmaları hoş karşılamadığı oldukça açık.