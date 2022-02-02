Atalanta'da oynadığı dönemde Gian Piero Gasperini'nin 3-4-1-2'si ile kariyerinin en iyi dönemini geçiren ancak İtalyan teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından kariyerini Sevilla'da sürdüren Arjantinli 10 numara Papu Gomez, milli takımdaki ortamdan bahsederken, Copa America günlerine de değindi.

Ne söylendi?

İspanyol podcast programı La Selecta'ya konuşan Gomez, milli takımdaki her anın tadını çıkardığını söyledi:

"Milli takımla büyük turnuvalara katıldığımızda her anımızı son günmüş gibi yaşıyoruz çünkü turnuvanın ne zaman biteceğini asla tam olarak bilemiyorsunuz.

"Her dakikamızın tadını çıkartıyoruz çünkü veda edip kulüplere döndükten sonra tekrar buluşmak için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Duygusal bir boşluğun oluşması kaçınılmaz çünkü birlikte 10 gün geçirmek uzun bir süre.

"Milli takım için toplandığımız her an harika zaman geçirdik ve bunun bitmesini hiç istemedik. Milli araların bitimi kalbimize inen bir hançer gibi oluyor. En özel anlarımızdan biri Copa America finaliydi. Kupayı kazandıktan sonra herkes Lionel Messi'ye koştu ama bunu başaran ilk kişi Marcos Acuna oldu.

"Eğer Acuna'nın yerinde olsaydım o anı kesinlikle sırtıma dövme yaptırırdım."

Eski günlerinden uzak

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin Milli Takımı'nın elemelerde oynadığı yedi maçta forma giyen Gomez, bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda üç gol atan 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonlardaki skorer kimliğinin uzağında bir görüntü çizdi.

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