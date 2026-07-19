Arjantin'in veteranları, final kapısından Dünya Kupası tarihine adlarını yazdırdı

Arjantin milli takımı, bugün Pazar akşamı ABD’nin New York kentindeki “MetLife” Stadyumu’nda İspanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası final maçında, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

İspanya Milli Takımı ise 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Arjantin Milli Takımı ise üst üste ikinci, tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

İstatistik ağı “Squawka”, Arjantin milli takımının final maçına ortalama yaşı (30 yıl 101 gün) olan bir kadroyla çıktığını ve bu kadronun, 1962 yılında Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan final maçındaki kadrodan (30 yıl 216 gün) sonra Dünya Kupası finallerinde ikinci en yaşlı kadro olduğunu belirtti.

Arjantin milli takımı, final maçına şu kadroyla başladı: Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Taliafico, González, Enzo, De Paul, McAllister, Álvarez, Messi.

Tango'nun teknik direktörü Lionel Scaloni, 44. dakikada sakatlık nedeniyle Lisandro Martínez'i oyundan almak zorunda kaldı ve onun yerine 38 yaşındaki Nicolás Otamendi oyuna girdi.

Scaloni, ikinci yarının başında bir değişiklik daha yaparak, Nicolás González’in (28) yerine Leandro Paredes’i (32) oyuna soktu.



















