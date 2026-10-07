Yirmi yılı aşkın bir süre boyunca, iki efsane Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet her düzeyde güçlü bir şekilde var oldu.

Gerek kulüpler gerekse milli takımlar bazında bireysel ödüller ve rekorlar üzerine aralarında yaşanan ateşli rekabet, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri, belki de oyunun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olayda kendine bağladı.

41 yaşındaki Cristiano, Portekiz ile milli takım kariyerine 2003 yılında başlarken, Messi, Arjantin ile yolculuğuna 2005 yılında adım attı.

Messi'nin kariyerinde tarihi bir an

Ancak bugün, Messi ile Ronaldo arasında, her birinin milli takım kariyerine ilişkin özel bir mücadeleye son veren tarihi bir olaya tanık olundu.

Lionel Messi, bugün çarşamba sabahının erken saatlerinde Arjantin forması altındaki son maçını oynayarak dolu dolu geçen bir milli takım kariyerine nokta koydu; Cristiano ise, takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krize rağmen Portekiz forması altında oynamaya devam etmek istiyor.

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan, başında 2022 Katar Dünya Kupası şampiyonluğunun geldiği tarihi bir miras bırakarak ayrıldı; buna ek olarak, ülkesinin efsanelerini geride bıraktığı başka kupalar ve rekorlar da var.

Milli takım kariyeri resmen sona ermeyen Ronaldo ise, başında 2016 EURO şampiyonluğunun geldiği tarihi başarılara imza attı; ayrıca kolayca kırılması zor başka kupalar ve rekorlar da elde etti.

Messi'nin milli takımı bırakması, Cristiano'nun bazı başarılarını güvence altına alıyor

Messi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile devam etmesi halinde dahi ulaşamayacağı pek çok başarıyı elde ettikten sonra milli takımı bıraktı. Bunların en önemlisi Dünya Kupası şampiyonluğu; zira bir sonraki Dünya Kupası 2030'da oynanacak ve Don'un o turnuvaya katılması pratikte imkânsız, çünkü o dönemde yaşı 45 civarında olacak.

Ancak Messi'nin milli takımı bırakma kararı, Portekizli ezeli rakibinin bazı başarılarını güvence altına aldı; zira Arjantinli Pire'nin birkaç yıl daha devam etmesi bu rekorların kırılması tehdidini taşıyordu.





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Milli takım düzeyinde en çok forma giyen oyuncu

Cristiano, Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından, onun takibinden artık güvence altına alınmış tarihi bir rakama sahip: ülkesinin milli takımıyla tarihte en çok forma giyen oyuncu olmak.

Ronaldo, 234 maçla listenin zirvesinde yer alıyor ve bu rakam, Don'un Portekiz Milli Takımı'na yeniden dönmesi halinde artabilir; Messi'nin rakamı ise bugünün erken saatlerinde Benin karşısında oynadığı son mücadelenin ardından 208 maçta durdu.

Milli takım düzeyinde en çok gol atan oyuncu

Cristiano, ayrıca 146 golle milli takım düzeyinde en çok gol atan oyuncular listesinin de başında yer alıyor ve Don'un milli takım kariyeri sona ermemiş olsaydı bu rakam da artabilirdi.

Messi, bugünün erken saatlerinde Benin ağlarına attığı golle 126 gole ulaştı; yani Cristiano'nun rakamı için gerçek bir tehdit oluşturuyordu, ancak Pire'nin milli takım kariyerinin sona ermesinin ardından Don artık bu konuda güvende.

Cristiano, milli takım gol ortalamasında da önde; yaklaşık her 127 dakikada bir gol atarken, Messi yaklaşık her 136 dakikada bir ağları sarsıyor.

Ronaldo, farklı milli takımlara en çok gol atan oyuncu

Messi, son milli maçında penaltıdan bir gol attı ve bu gol Benin ağlarına geldi; böylece kariyeri boyunca ağlarını sarstığı milli takım sayısını 46'ya çıkardı.

Cristiano ise 49 farklı milli takımın ağlarını sarsmayı başararak, ülkesinin milli takımıyla farklı rakiplerin ağlarını sarsan oyuncu olmakta öne çıkıyor; bu, Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından artık kıramayacağı bir rakam.





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6 Dünya Kupası'nda gol atmak

Ronaldo, futbol tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Portekizli yıldız bu rakama 2026 Dünya Kupası sırasında, grup aşamasında Özbekistan karşısında bir gol attıktan sonra ulaştı.

Bu rakam Ronaldo'ya eşsiz bir başarı kazandırıyor; zira turnuvadaki ilk görünüşünden bu yana katıldığı Dünya Kupası'nın her birinde ağları sarsmayı başardı.

Diğer tarafta Messi de 6 Dünya Kupası'nda yer aldı, ancak bunların 5'inde gol attı; çünkü 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda ağları sarsmayı başaramadı.

Messi'nin Dünya Kupası'nda 34 maçta 21 gol attığını ve Mbappe'den sonra tarihin ikinci gol kralı olduğunu belirtmek gerekir; Ronaldo ise 27 maçta 11 gol attı.





Don, Dünya Kupası elemelerinin tarihi gol kralı

Cristiano Ronaldo, 52 maçta 41 gol atarak Dünya Kupası elemeleri gol kralları listesinin zirvesinde yer alıyor; eski Guatemala yıldızı Carlos Ruiz ise 47 maçta 39 golle ikinci sırada geliyor.

Messi, 72 maçta 36 golle üçüncü sırada yer alırken, onun arkasında 46 maçta 35 golle Robert Lewandowski bulunuyor.