Arjantin'in tartışmasız as oyuncusu, milli takım kariyerinin sona erdiğine dair ipucu veriyor gibi görünüyor: "Belki de bir adım geri çekilme zamanı gelmiştir"

Emiliano Martínez’in Arjantin milli takımı için son maçını oynamış olması ihtimal dışı değil. 33 yaşındaki kaleci, Instagram’da paylaştığı bir mesajla geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Martínez, bu Dünya Kupası’ndan birkaç fotoğraf paylaşarak turnuvayı geriye dönük olarak değerlendiriyor. “Onu tekrar kazanmayı hayal ediyordum. Onu Arjantin’e geri getirmeyi ve yeniden tarih yazmayı hayal ediyordum,” diye yazıyor.

“Dürüst olmak gerekirse, bu acıyı kelimelerle ifade etmek zor. Şimdi birçok şeyi düşünmem, bundan sonra nasıl devam edeceğimi belirlemem ve bir adım geri çekilme zamanının gelip gelmediğine karar vermem gerekiyor,” diyerek milli takım kariyerinin sona erebileceğine işaret ediyor gibi görünüyor.

“Çok üzgünüm… Ülkem ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım,” diye sözlerini tamamlıyor Martínez.

Kaleci, bugüne kadar Arjantin adına 67 uluslararası maça çıktı. 2021’de milli takımda ilk kez forma giydi ve o zamandan beri bu Güney Amerika ülkesinin birinci kalecisi olarak görev yapıyor.

Bir yıl sonra Martínez, Katar’daki Dünya Kupası’nda ülkesiyle birlikte dünya şampiyonu oldu. Turnuvanın hemen ardından o Dünya Kupası’nın en iyi kalecisi seçildi.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda iki maçta kalesini gole kapatan Martínez, tek bir dakika bile kaçırmadı. Pazar günkü final maçında oldukça yoğun bir performans sergiledi, ancak İspanya’nın 1-0’lık kıl payı galibiyetini engelleyemedi.