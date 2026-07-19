Arjantin'in sert oyununa ilişkin hakem tartışması... De la Fuente'nin yardımcısı öfkeyle patladı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya oyuncularına karşı güçlü fiziksel oyun sergiledi.

"Sport" gazetesi, Slovenyalı hakem Slavko Vintić'in sarı kartları erken göstermeyip, maçın daha kritik anları için saklamayı tercih ettiğini bildirdi.

Birkaç müdahale, İspanya milli takımının yedek kulübesinden şiddetli protestolara yol açtı. Bunların en dikkat çekeni, Alexis McAllister'ın Dani Olmo'ya yaptığı müdahale ve Nicolas Tagliafico'nun bir pozisyonda Lamine Yamal'ı çekmesiydi; ancak hakem her iki durumda da kart göstermedi.

Maçın ilk sarı kartını ise 40. dakikada Lisandro Martínez aldı. Martínez, orta saha çizgisi yakınlarında Mikel Oyarzabal’ın başlattığı tehlikeli bir atağı durdurdu; ancak Arjantinli savunma oyuncusu daha sonra sakatlık nedeniyle sahadan ayrıldı.

Devre arası molasında “2Cat” kanalına yaptığı açıklamada, Luis de la Fuente’nin yardımcısı Juanjo González, “Öncelikle çok hızlı kuruyan ve son derece sert olan, oyun tarzımıza uygun olmayan saha koşullarına iyi uyum sağladık. İkincisi de hakemin yönetmek istediği maçın niteliğiyle."

González sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda şüphelerimiz vardı, ama artık durum netleşti. Hakem çok fazla fiziksel temasa izin verecek ve karar vermekte büyük zorluk çekecek. Performansımızda daha fazla istikrara ihtiyacımız var, ancak iyi bir baskı kuruyoruz.”