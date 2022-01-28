Arjantin'in orta sahası Rodrigo De Paul: Şili tuvalete gitmemize bile izin vermedi!

Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili'yi Angel Di Maria ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı

Ancak Tangocular için kolay bir deplasman olmadı. Atletico Madrid'in orta sahası Rodrigo De Paul, Şili'in kendilerine çeşitli zorluk çıkadığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Şili yetkililerinin, uçaktan ayrılırken kendilerine tuvaleti kullanmasına izin vermediğini iddia etti ve Arjantin'in bir rakibi asla bu şekilde ağırlamayacağını söyledi.

Ne söylendi?

De Paul, gazetecilere verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Uçaktan indiğimizde tuvalete gitmemize bile izin vermediler. Klimalarımızı kapattılar, suyumuz yoktu ve konaklama boyunca siren sesleri çaldılar.

"Doğru ya da yanlış demiyorum ama bir Arjantinli olarak ülkemize gelen her takımı olabildiğinde rahat hissettirmemiz ve onları sahada yenmemiz gerekiyor."

Arjantin, kaptan olmadan kazandı

Tangocular, Covid ile ilgili kararlar nedeniyle teknik direktör Lionel Scaloni ve kaptan Lionel Messi'den yoksundu.

Çünkü Scaloni'ye kısa süre önce hastalık teşhisi kondu ve Messi ise daha yeni iyileşti.

Ancak Arjantin, buna rağmen 56 dakika maçtaki üstünlüğünü korumayı başardı.

Yardımcı antrenör Walter Samuel, maçın ardından şu yorumu yaptı:

"Elbette geliştirilecek şeyler var, ancak takım zor bir ortamda karakter gösterdi.

"Messi bu takımın lideri ama onsuz da çok iyi iş çıkardık. Covid nedeniyle eksiktik ama takım çok çaba sarf etti ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum.

"Çocuklar ortaya karakter koyuyor. Tüm oyuncular sıfırdan başlıyor ve Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Burada sağlıklı bir rekabet var."

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