Lionel Messi, Monumental Stadyumu'ndaki duygusal bir gecede Benin'i 3-0 mağlup ederek Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Maçın kenarında, Tango ekibinin eski yardımcı antrenörü Julian Camino, Arjantin "TyC Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda, "Pire"nin kişiliğinin daha az bilinen bir yönünü ve truco oyunundaki (Güney Amerika'da büyük popülerlik kazanan bir kart oyunu) yeteneklerini anlattı.

Camino, 2011 ve 2014 yılları arasında Arjantin Milli Takımı'nın başında olan teknik direktör Alejandro Sabella'nın yardımcısıydı. Messi ile en sevdiği anılarından söz eden Camino, Arjantin'in en ünlü kart oyunu olan truco maçlarının ayrıntılarına değindi.

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Gülümseyerek şunları söyledi: "Oynadığımız truco maçları, benim için en güzel anılar işte onlardı. Onunla (Messi) birlikteydik, dünyanın en iyisi."

Camino, Messi'yi oyun masasında zorlu bir rakip yapan özel bir özelliği de açıkladı: "Korkunç bir yalancı, üstüne üstlük seni acele ettiriyor. Seni acele ettiriyor. Biz saatle oynamak istiyorduk, o istemiyordu. Onun saati 300 bin dolar, bizimki ise 20, he."

Messi mi, Maradona mı?

Camino, oyunculuk kariyeri boyunca efsane Diego Armando Maradona ile milli takımda takım arkadaşı oldu ve onunla da truco maçları paylaştı.

Oyun masasında Maradona ile "Pire" arasında seçim yapmakta tereddüt etmedi: "Diego ile ve Diego'nun babasıyla, Diego'nun babası ve kayınpederinin ikisi de muhteşemdi. Zirvede, bu ikisinin truco'yu nasıl oynadığını hayal bile edemezsin. Ama truco oynamakta Messi daha iyi, hiç şüphesiz, büyük bir yalancı."



