Arjantin’in Dünya Kupası yoluna yönelik alaycı bir yorum: ‘Hiç de avantajlı durumda değil’

Dünya Kupası’nın grup aşaması sona erdi; artık turnuvanın eleme turlarına hazırlanabiliriz. NOS WK Ontbijt programında, Arjantin’in yol haritası da dahil olmak üzere fikstür ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Sunucu Henry Schut, doğrudan dünya şampiyonuna odaklandı. Son 32 turunda, teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımı Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Galip gelmesi halinde, sekizinci finalde Avustralya ile Mısır arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Arjantin bu maçı da kazanırsa çeyrek finale yükselecek. Orada, yarı finale çıkmak için İsviçre – Cezayir ve Kolombiya – Gana maçlarının galibi ile karşılaşacak.

“Sonuçta Kolombiya ile karşılaşacaklarını düşünüyorum,” diyen Leonne Stentler, Los Cafeteros’un zorlu bir rakip olabileceği sonucuna vardı. “Eleme turlarında Arjantin onlara karşı bir mağlubiyet aldı ve bir de berabere kaldı. Aslında yol üzerindeki tek engeller bunlar.”

Schut ise bu eşleşmeden pek etkilenmemiş görünüyor. “Aslında iki hazırlık maçı daha oynayıp ısınmak gibi bir şey, neredeyse öyle denebilir,” diyerek Arjantin’in potansiyel rakipleri hakkında yorumda bulundu. Ardından Hollanda milli takımının yoluna bakıldı. “Bu biraz daha zorlu. Bunun hakkında bir şey düşünmemiz gerekiyor mu?” diye sordu Schut.

“Hayır, değil mi? Bu kura çekimi tamamen adil,” dedi sunucu alaycı bir tonla. “Her şey tamamen adil bir şekilde çekildi,” diye ekledi; bunun üzerine Stentler gülmeye başladı. Analist de bu tona katıldı. “Arjantin bu turnuvada hiç de avantajlı durumda değil,” dedi, göz kırparak.

Schut, kura çekimini göreceli bir bakış açısıyla değerlendirdi. “Öyle olmasa bile, yine de bununla yetinmek zorundayız,” diye sözlerini tamamladı. Salı gecesi saat 03.00’te Hollanda, ikinci turda Fas ile karşılaşacak. Galip gelen takım, Güney Afrika ile Kanada arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Çeyrek finalde Oranje, muhtemelen Fransa veya Almanya ile karşılaşabilir. Programın bu kısmı, kağıt üzerinde zorlu bir yol gibi görünüyor.