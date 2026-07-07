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Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images
Simone Gervasio

Çeviri:

Arjantin’in Dünya Kupası kadrosu, Martin Palermo: “Lautaro Martinez, Inter’de sergilediği performansla Avrupa’nın en iyisi”

Arjantin
Arjantin - Mısır
Mısır
Dünya Kupası
Inter
L. Martinez
Serie A

Boca Juniors ve Arjantin milli takımının eski forveti Martin Palermo, Scaloni’nin takımının Dünya Kupası serüveni hakkında konuştu. TyC Sports’a konuk olan Güney Amerika futbol efsanesi, Inter’in kaptanı Lautaro Martinez hakkında görüşlerini paylaştı; Martinez, Dünya Kupası’nda Ürdün’e karşı attığı tek golle ikincil bir rol üstlendi.


FORVETİN SÖZLERİ - “Bana göre Lautaro, Inter’de sergilediği performansla Avrupa’nın en iyisi. Tek gol mü? Takım gol atamasa, Leo Messi bile gol atamasa, gol ve gol fırsatı eksikliği olsaydı bu endişe verici olurdu. Scaloni’nin dikkat etmesi gereken, oyuncuların doğru ritmi bulmasıdır; ancak forvetlerin gol atma yeteneğine sahip olması da çok önemlidir.”

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