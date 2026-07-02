Arjantin’in Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Yeşil Burun Adaları ile oynanacak 32’li tur maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962’de Brezilya’dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunamadı. Ancak, son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu başarıyı tekrarlama yolunda ilerliyor ve efsane Lionel Messi’nin bu süreçte ipleri elinde tutması hiç de şaşırtıcı değil.

Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si için şu ana kadar her şey yolunda gitti ve takım, eleme turları öncesinde tüm maçlarını kazanan sadece üç ülkeden biri oldu. Messi, Arjantin'in grup aşamasındaki her galibiyetinde gol attı ve bu süreçte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Arjantin şimdi gözünü Yeşil Burun Adaları'na dikti; 32'li turdaki karşılaşma 3 Temmuz Cuma günü Miami'de oynanacak.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin 3-0 kazandı 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 2-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 3-1 kazandı 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arjantin, 32'li turda Yeşil Burun Adaları'nı yenerse, 16'lı turda Atlanta'da Avustralya veya Mısır ile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a şok bir yenilgi aldığından bu yana, Dünya Kupası turnuva maçlarında şu anda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Son 16 turunun ardından çeyrek finalde İsviçre veya Kolombiya, yarı finalde Brezilya/Meksika/İngiltere ve finalde Fransa/İspanya/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 3 Temmuz (18:00 ET) 32'li Tur Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Arjantin - Yeşil Burun Adaları Bilet 7 Temmuz (12:00 ET) Son 16 Turu Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 95. Maç: Avustralya veya Mısır ile Biletler 11 Temmuz (20:00 CDT) Çeyrek Finaller Arrowhead Stadyumu, Kansas City 100. Maç: 96. Maçın Galibi ile Bilet 15 Temmuz (15:00 CDT) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 102. Maç: 99. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

J Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. Arjantin 3 3 0 0 8 1 +7 9 Nitelikli 2. Avusturya 3 1 1 1 6 6 0 4 Nitelikli 3. Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4 Nitelikli 4. Ürdün 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eleme

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Defans oyuncuları Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Orta saha oyuncuları Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Forvetler Lionel Messi (kaptan) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir son dokunuş katıyor.

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