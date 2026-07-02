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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Arjantin’in Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Yeşil Burun Adaları ile oynanacak 32’li tur maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

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Dünya Kupası
Arjantin
L. Messi

Dünya Kupası’nın son şampiyonu hangi sahada oynayacak ve finale kadar yükselirse kimlerle karşılaşabilir?

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962’de Brezilya’dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunamadı. Ancak, son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu başarıyı tekrarlama yolunda ilerliyor ve efsane Lionel Messi’nin bu süreçte ipleri elinde tutması hiç de şaşırtıcı değil.

Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si için şu ana kadar her şey yolunda gitti ve takım, eleme turları öncesinde tüm maçlarını kazanan sadece üç ülkeden biri oldu. Messi, Arjantin'in grup aşamasındaki her galibiyetinde gol attı ve bu süreçte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Arjantin şimdi gözünü Yeşil Burun Adaları'na dikti; 32'li turdaki karşılaşma 3 Temmuz Cuma günü Miami'de oynanacak.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

16 Haziran Salı

Arjantin - Cezayir (20:00 CDT)

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

Arjantin 3-0 kazandı

22 Haziran Pazartesi

Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

Arjantin 2-0 kazandı

27 Haziran Cumartesi

Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

Arjantin 3-1 kazandı

3 Temmuz Cuma

Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)

Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arjantin, 32'li turda Yeşil Burun Adaları'nı yenerse, 16'lı turda Atlanta'da Avustralya veya Mısır ile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a şok bir yenilgi aldığından bu yana, Dünya Kupası turnuva maçlarında şu anda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Son 16 turunun ardından çeyrek finalde İsviçre veya Kolombiya, yarı finalde Brezilya/Meksika/İngiltere ve finalde Fransa/İspanya/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

3 Temmuz (18:00 ET)

32'li Tur

Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

Bilet

7 Temmuz (12:00 ET)

Son 16 Turu

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

95. Maç: Avustralya veya Mısır ile

Biletler

11 Temmuz (20:00 CDT)

Çeyrek Finaller

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

100. Maç: 96. Maçın Galibi ile

Bilet

15 Temmuz (15:00 CDT)

Yarı Finaller

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

102. Maç: 99. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

J Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

Arjantin

3

3

0

0

8

1

+7

9

Nitelikli

2.

Avusturya

3

1

1

1

6

6

0

4

Nitelikli

3.

Cezayir

3

1

1

1

5

7

-2

4

Nitelikli

4.

Ürdün

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eleme

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético Madrid

Defans oyuncuları

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Orta saha oyuncuları

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Forvetler

Lionel Messi (kaptan)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir son dokunuş katıyor.

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