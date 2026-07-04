Şaşırtıcı bir şekilde, 1962’de Brezilya’dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunamamıştır. Ancak, son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu başarıyı tekrarlama yolunda ilerlemeye devam ediyor ve efsane Lionel Messi’nin bu süreçte ipleri elinde tutması hiç de şaşırtıcı değil.
Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si grup aşamasında sorunsuz bir yol izlemiş olsa da, eleme turlarının ilk aşamasında (32'li tur) Miami'de cesur bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları karşısında uzatmalara gitmek zorunda kalarak büyük bir çaba sarf etmek zorunda kaldı.
Arjantin şimdi gözünü Mısır’a dikti; 16’lı tur maçı 7 Temmuz Salı günü Atlanta’da oynanacak.
GOAL, Messi ve arkadaşlarını 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar bekleyen tüm olası yol haritalarını ve rakiplerini sizlere sunarken, bu ekibin dünya şerefine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletlerinizi nasıl rezerve edebileceğinizi de anlatıyor.
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
16 Haziran Salı
Arjantin - Cezayir (20:00 CDT)
Arrowhead Stadyumu, Kansas City
Arjantin 3-0 kazandı
22 Haziran Pazartesi
Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
Arjantin 2-0 kazandı
27 Haziran Cumartesi
Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
Arjantin 3-1 kazandı
3 Temmuz Cuma
Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)
Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens
Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar)
7 Temmuz Salı
Arjantin - Mısır (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Arjantin, 32'li turda Yeşil Burun Adaları'nı mağlup ettiği için, şimdi 16'lı turda Atlanta'da Mısırile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a şok bir yenilgi aldığından bu yana, Dünya Kupası turnuva maçlarında şu anda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Son 16 turunun ardından çeyrek finalde İsviçre veya Kolombiya, yarı finalde Brezilya/Norveç/Meksika/İngiltere ve finalde ise muhtemelen Fransa/İspanya/Portekiz ile karşılaşacak.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
7 Temmuz (12:00 ET)
Son 16 Turu
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
Arjantin - Mısır
11 Temmuz (20:00 CDT)
Çeyrek Final
Arrowhead Stadyumu, Kansas City
100. Maç: İsviçre veya Kolombiya ile
15 Temmuz (15:00 CDT)
Yarı Finaller
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
102. Maç: Brezilya/Norveç/Meksika/İngiltere ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
104. Maç: 101. Maçın Galibi ile
J Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
Arjantin
3
3
0
0
8
1
+7
9
Nitelikli
2.
Avusturya
3
1
1
1
6
6
0
4
Nitelikli
3.
Cezayir
3
1
1
1
5
7
-2
4
Nitelikli
4.
Ürdün
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eleme
Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazarlarda ve yeniden satışta fiyatların bundan daha da yüksek seviyelere çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético Madrid
Defans oyuncuları
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Orta saha oyuncuları
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Forvetler
Lionel Messi (kaptan)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.
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