Şaşırtıcı bir şekilde, 1962’de Brezilya’dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunamamıştır. Ancak, son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu başarıyı tekrarlama yolunda ilerlemeye devam ediyor ve efsane Lionel Messi’nin bu süreçte ipleri elinde tutması hiç de şaşırtıcı değil.

Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si grup aşamasında sorunsuz bir yol izlemiş olsa da, eleme turlarının ilk aşamasında (32'li tur) Miami'de cesur bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları karşısında uzatmalara gitmek zorunda kalarak büyük bir çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Arjantin şimdi gözünü Mısır’a dikti; 16’lı tur maçı 7 Temmuz Salı günü Atlanta’da oynanacak.

GOAL, Messi ve arkadaşlarını 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar bekleyen tüm olası yol haritalarını ve rakiplerini sizlere sunarken, bu ekibin dünya şerefine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletlerinizi nasıl rezerve edebileceğinizi de anlatıyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin 3-0 kazandı 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 2-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 3-1 kazandı 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar) 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arjantin, 32'li turda Yeşil Burun Adaları'nı mağlup ettiği için, şimdi 16'lı turda Atlanta'da Mısırile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a şok bir yenilgi aldığından bu yana, Dünya Kupası turnuva maçlarında şu anda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Son 16 turunun ardından çeyrek finalde İsviçre veya Kolombiya, yarı finalde Brezilya/Norveç/Meksika/İngiltere ve finalde ise muhtemelen Fransa/İspanya/Portekiz ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 7 Temmuz (12:00 ET) Son 16 Turu Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Arjantin - Mısır Biletler 11 Temmuz (20:00 CDT) Çeyrek Final Arrowhead Stadyumu, Kansas City 100. Maç: İsviçre veya Kolombiya ile Biletler 15 Temmuz (15:00 CDT) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 102. Maç: Brezilya/Norveç/Meksika/İngiltere ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: 101. Maçın Galibi ile Biletler

J Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. Arjantin 3 3 0 0 8 1 +7 9 Nitelikli 2. Avusturya 3 1 1 1 6 6 0 4 Nitelikli 3. Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4 Nitelikli 4. Ürdün 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eleme

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazarlarda ve yeniden satışta fiyatların bundan daha da yüksek seviyelere çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Defans oyuncuları Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Orta saha oyuncuları Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Forvetler Lionel Messi (kaptan) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

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