Arjantin'in Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: İsviçre ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıktığında heyecan yaşamanız garantidir. Yeşil Burun Adaları ile oynanan efsanevi maçın üstüne bir şey çıkabileceğini hiç düşünmemiştik. Yanılmıştık. Son şampiyon, son 16 turu maçında 67. dakikada Mısır’a 2-0 gerideyken işin bitti gibi görünüyordu. İşte o anda, tüm zamanların en muhteşem Dünya Kupası geri dönüşlerinden biri yaşandı.
Beklendiği gibi, Lionel Messi bu geri dönüşte kilit bir rol oynadı. İlk yarıda kaçırdığı penaltıyı telafi ederek, Arjantin’in ilk golüne (Cristian Romero tarafından atılan) asist yaptı ve beraberlik golünü kendisi attı. Ardından Enzo Fernández, 92. dakikada kafayla attığı galibiyet golüyle Atlanta’daki mavi-beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.
Şimdi Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si, Cumartesi günü (11 Temmuz) İsviçre ile oynayacağı çeyrek final maçı için Kansas City'ye gidiyor.
GOAL, Messi ve arkadaşlarının 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar izleyecekleri yol haritasını ve olası rakiplerini sizlere sunarken, dünya şampiyonluğunu korumaya çalışacak olan bu takımı sahada izlemek için bilet rezervasyonunu nasıl yapabileceğinizi de anlatıyor.
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
16 Haziran Salı
Arjantin - Cezayir (20:00 CDT)
Arrowhead Stadyumu, Kansas City
Arjantin 3-0 kazandı
22 Haziran Pazartesi
Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
Arjantin 2-0 kazandı
27 Haziran Cumartesi
Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
Arjantin 3-1 kazandı
3 Temmuz Cuma
Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)
Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens
Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar)
7 Temmuz Salı
Arjantin - Mısır (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
Arjantin 3-2 kazandı
11 Temmuz Cumartesi
Arjantin - İsviçre (20:00 CDT)
Arrowhead Stadyumu, Kansas City
Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Arjantin, Son 16 turunda Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok yenilgiden bu yana Dünya Kupası turnuva maçlarında 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
İsviçre'yi elerlerse, yarı finalde Norveç veya İngiltere, finalde ise Fransa, İspanya veya Belçika onları bekliyor.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
11 Temmuz (20:00 CDT)
Çeyrek Finaller
Arrowhead Stadyumu, Kansas City
Arjantin - İsviçre
15 Temmuz (15:00 CDT)
Yarı Finaller
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
Maç 102: TBC - Norveç veya İngiltere
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
104. Maç: TBC - Fransa/İspanya/Belçika
2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama
Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Messi, Katar 2022'de Arjantin'in Avustralya ile oynadığı son 16 turu maçında başlayan serisiyle, Dünya Kupası'nda arka arkaya dokuz maçta gol attı.
Oyuncu (Takım)
Gol Sayısı
Sonraki Maç - Biletler
Lionel Messi (Arjantin)
8
İsviçre'ye karşı - Biletler
Kylian Mbappé (Fransa)
8
İspanya veya Belçika maçı - Biletler
Erling Haaland (Norveç)
7
İngiltere'ye karşı - Biletler
Harry Kane (İngiltere)
6
Norveç maçı - Biletler
Ousmane Dembele (Fransa)
5
İspanya veya Belçika maçı - Biletler
Vinícius Júnior (Brezilya)
4
Eleme turunda elendi
Jude Bellingham (İngiltere)
4
Norveç maçı - Biletler
Julián Quiñones (Meksika)
4
Eleme
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Elendi
Mikel Oyarzabal (İspanya)
4
Belçika maçı - Biletler
Lionel Messi, altı farklı turnuvada (2006-2026) attığı 21 golle, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin de zirvesinde yer alıyor.
Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
J Grubu - Son Sıralama
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
Arjantin
3
3
0
0
8
1
+7
9
Nitelikli
2.
Avusturya
3
1
1
1
6
6
0
4
Nitelikli
3.
Cezayir
3
1
1
1
5
7
-2
4
Nitelikli
4.
Ürdün
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eleme
2026 Dünya Kupası Arjantin Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marseille
Juan Musso
Atlético Madrid
Defans oyuncuları
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyonnais
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Orta saha oyuncuları
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Forvetler
Lionel Messi (kaptan)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter Milan
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.
VPN ile Arjantin maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır.
Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki rehberimize de göz atabilirsiniz.