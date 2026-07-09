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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Arjantin'in Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: İsviçre ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Arjantin
L. Messi

Dünya Kupası’nın son şampiyonu hangi sahada oynayacak ve finale kadar yükselirse kimlerle karşılaşabilir?

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıktığında heyecan yaşamanız garantidir. Yeşil Burun Adaları ile oynanan efsanevi maçın üstüne bir şey çıkabileceğini hiç düşünmemiştik. Yanılmıştık. Son şampiyon, son 16 turu maçında 67. dakikada Mısır’a 2-0 gerideyken işin bitti gibi görünüyordu. İşte o anda, tüm zamanların en muhteşem Dünya Kupası geri dönüşlerinden biri yaşandı.

Beklendiği gibi, Lionel Messi bu geri dönüşte kilit bir rol oynadı. İlk yarıda kaçırdığı penaltıyı telafi ederek, Arjantin’in ilk golüne (Cristian Romero tarafından atılan) asist yaptı ve beraberlik golünü kendisi attı. Ardından Enzo Fernández, 92. dakikada kafayla attığı galibiyet golüyle Atlanta’daki mavi-beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Şimdi Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si, Cumartesi günü (11 Temmuz) İsviçre ile oynayacağı çeyrek final maçı için Kansas City'ye gidiyor.

GOAL, Messi ve arkadaşlarının 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar izleyecekleri yol haritasını ve olası rakiplerini sizlere sunarken, dünya şampiyonluğunu korumaya çalışacak olan bu takımı sahada izlemek için bilet rezervasyonunu nasıl yapabileceğinizi de anlatıyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

16 Haziran Salı

Arjantin - Cezayir (20:00 CDT)

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

Arjantin 3-0 kazandı

22 Haziran Pazartesi

Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

Arjantin 2-0 kazandı

27 Haziran Cumartesi

Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

Arjantin 3-1 kazandı

3 Temmuz Cuma

Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)

Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar)

7 Temmuz Salı

Arjantin - Mısır (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Arjantin 3-2 kazandı

11 Temmuz Cumartesi

Arjantin - İsviçre (20:00 CDT)

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arjantin, Son 16 turunda Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok yenilgiden bu yana Dünya Kupası turnuva maçlarında 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

İsviçre'yi elerlerse, yarı finalde Norveç veya İngiltere, finalde ise Fransa, İspanya veya Belçika onları bekliyor.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

11 Temmuz (20:00 CDT)

Çeyrek Finaller

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

Arjantin - İsviçre

Biletler

15 Temmuz (15:00 CDT)

Yarı Finaller

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Maç 102: TBC - Norveç veya İngiltere

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

104. Maç: TBC - Fransa/İspanya/Belçika

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Messi, Katar 2022'de Arjantin'in Avustralya ile oynadığı son 16 turu maçında başlayan serisiyle, Dünya Kupası'nda arka arkaya dokuz maçta gol attı.

Oyuncu (Takım)

Gol Sayısı

Sonraki Maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İsviçre'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappé (Fransa)

8

İspanya veya Belçika maçı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

İngiltere'ye karşı - Biletler

Harry Kane (İngiltere)

6

Norveç maçı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

5

İspanya veya Belçika maçı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Eleme turunda elendi

Jude Bellingham (İngiltere)

4

Norveç maçı - Biletler

Julián Quiñones (Meksika)

4

Eleme

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elendi

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Belçika maçı - Biletler


Lionel Messi, altı farklı turnuvada (2006-2026) attığı 21 golle, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin de zirvesinde yer alıyor.

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

J Grubu - Son Sıralama

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

Arjantin

3

3

0

0

8

1

+7

9

Nitelikli

2.

Avusturya

3

1

1

1

6

6

0

4

Nitelikli

3.

Cezayir

3

1

1

1

5

7

-2

4

Nitelikli

4.

Ürdün

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eleme

2026 Dünya Kupası Arjantin Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marseille


Juan Musso

Atlético Madrid

Defans oyuncuları

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyonnais


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Orta saha oyuncuları

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Forvetler

Lionel Messi (kaptan)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter Milan


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

VPN ile Arjantin maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

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