Arjantin'in Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: İsviçre ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıktığında heyecan yaşamanız garantidir. Yeşil Burun Adaları ile oynanan efsanevi maçın üstüne bir şey çıkabileceğini hiç düşünmemiştik. Yanılmıştık. Son şampiyon, son 16 turu maçında 67. dakikada Mısır’a 2-0 gerideyken işin bitti gibi görünüyordu. İşte o anda, tüm zamanların en muhteşem Dünya Kupası geri dönüşlerinden biri yaşandı.

Beklendiği gibi, Lionel Messi bu geri dönüşte kilit bir rol oynadı. İlk yarıda kaçırdığı penaltıyı telafi ederek, Arjantin’in ilk golüne (Cristian Romero tarafından atılan) asist yaptı ve beraberlik golünü kendisi attı. Ardından Enzo Fernández, 92. dakikada kafayla attığı galibiyet golüyle Atlanta’daki mavi-beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

Şimdi Lionel Scaloni'nin La Albiceleste'si, Cumartesi günü (11 Temmuz) İsviçre ile oynayacağı çeyrek final maçı için Kansas City'ye gidiyor.

GOAL, Messi ve arkadaşlarının 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar izleyecekleri yol haritasını ve olası rakiplerini sizlere sunarken, dünya şampiyonluğunu korumaya çalışacak olan bu takımı sahada izlemek için bilet rezervasyonunu nasıl yapabileceğinizi de anlatıyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin 3-0 kazandı 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 2-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 3-1 kazandı 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar) 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Arjantin 3-2 kazandı 11 Temmuz Cumartesi Arjantin - İsviçre (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Arjantin, Son 16 turunda Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. La Albiceleste, 2022'deki grup açılış maçında Suudi Arabistan'a karşı aldığı şok yenilgiden bu yana Dünya Kupası turnuva maçlarında 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

İsviçre'yi elerlerse, yarı finalde Norveç veya İngiltere, finalde ise Fransa, İspanya veya Belçika onları bekliyor.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 11 Temmuz (20:00 CDT) Çeyrek Finaller Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin - İsviçre Biletler 15 Temmuz (15:00 CDT) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Maç 102: TBC - Norveç veya İngiltere Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Fransa/İspanya/Belçika Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Messi, Katar 2022'de Arjantin'in Avustralya ile oynadığı son 16 turu maçında başlayan serisiyle, Dünya Kupası'nda arka arkaya dokuz maçta gol attı.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya veya Belçika maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere'ye karşı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya veya Belçika maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme turunda elendi Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Belçika maçı - Biletler



Lionel Messi, altı farklı turnuvada (2006-2026) attığı 21 golle, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin de zirvesinde yer alıyor.

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

J Grubu - Son Sıralama

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. Arjantin 3 3 0 0 8 1 +7 9 Nitelikli 2. Avusturya 3 1 1 1 6 6 0 4 Nitelikli 3. Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4 Nitelikli 4. Ürdün 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eleme

2026 Dünya Kupası Arjantin Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Defans oyuncuları Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Orta saha oyuncuları Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Forvetler Lionel Messi (kaptan) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

VPN ile Arjantin maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır.

Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki rehberimize de göz atabilirsiniz.



