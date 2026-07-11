Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıktığında heyecan yaşamanız garantidir. Yeşil Burun Adaları ile oynadıkları efsanevi 32’li tur karşılaşmasının ardından, Mısır’ı 3-2 yenerek turnuva tarihinin en muhteşem geri dönüşlerinden birine imza attılar.

Cumartesi günü Kansas City’de İsviçre ile oynanan çeyrek final maçında da heyecan dorukta yaşandı. Erken bir golle öne geçmelerine rağmen, 72. dakikada Breel Embolo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İsviçre, Arjantin’i son ana kadar zorladı. Ancak uzatmalarda Alvarez ve Lautaro Martinez’in attığı goller, Arjantin’in galibiyetini kesinleştirdi.

Şimdi Lionel Scaloni'nin takımı, Çarşamba günü (15 Temmuz) İngiltere ile oynayacağı heyecan verici yarı final maçı için Atlanta'ya gidiyor.

GOAL, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'na ilişkin tüm önemli bilgileri, maç biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin 3-0 kazandı 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 2-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Arjantin 3-1 kazandı 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Arjantin 3-2 kazandı (uzatmalar) 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Arjantin 3-2 kazandı 11 Temmuz Cumartesi Arjantin - İsviçre (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City Arjantin 3-1 kazandı (uzatmalar) 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin (15:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Arjantin, J Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Eleme turunda Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi mağlup eden Arjantin, yarı finalde İngiltereile karşılaşacak. İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte, önceki Dünya Kupaları'nda beş kez karşı karşıya geldi.



İngiltere, 2002 turnuvasındaki en son resmi karşılaşmayı kazanmış olsa da, 1986'da Kuzey Amerika'da (Meksika) düzenlenen Dünya Kupası'nda, Maradona'nın liderliğinde La Albiceleste üstünlük sağlamıştı.

Arjantin, İngiltere'yi elerse finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 15 Temmuz (15:00 CDT) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Arjantin - İngiltere Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Messi, İsviçre ile oynanan çeyrek final maçı öncesinde, Katar 2022'de Arjantin'in Avustralya ile oynadığı son 16 turu maçından itibaren arka arkaya dokuz Dünya Kupası maçında gol atmıştı.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İngiltere'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 Eleme turunda elendi Harry Kane (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Jude Bellingham (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Julián Quiñones (Meksika) 4 Elendi Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

Lionel Messi, altı farklı turnuvada (2006-2026) 21 gol atarak, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin de zirvesinde yer alıyor.

Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Arjantin Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazarlarda ve yeniden satışta fiyatların bundan daha da yüksek seviyelere çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

J Grubu - Son Sıralama

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. Arjantin 3 3 0 0 8 1 +7 9 Nitelikli 2. Avusturya 3 1 1 1 6 6 0 4 Nitelikli 3. Cezayir 3 1 1 1 5 7 -2 4 Nitelikli 4. Ürdün 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eleme

2026 Dünya Kupası Arjantin Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Defans oyuncuları Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Orta saha oyuncuları Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Forvetler Lionel Messi (kaptan) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter Milan

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Mağaza: Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

Son dünya şampiyonu Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, en büyük başarılarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla sahaya çıkıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir son dokunuş katıyor.

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