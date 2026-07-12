Arjantin ile İsviçre arasındaki maç, Barcelona’yı zor durumda bırakıyor… Peki, neler oluyor?

Julian Álvarez, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Pazar günü sabahın erken saatlerinde İsviçre’yi 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı önemli golün ardından yeniden gündeme oturdu.

"AS" gazetesi şöyle yazdı: "Geç geldi, ama geldi. Julian Álvarez, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre karşısında turnuvanın en önemli gollerinden birini attı. Galibiyet golü. Uzatmalarda."

Gazete şöyle devam etti: “Bu gol, Atlético Madrid’in transferi için talep ettiği 150 milyon avronun hâlâ haklı olduğunu kanıtlıyor. Onu kadrosuna katmak isteyen herkes çekini hazırlasın.”

Kutlama çığlığı her şeyin en iyi kanıtıydı. Bu, Atlético’nun forvetinin en çok ihtiyaç duyduğu andı. Alvarez maçın ardından şunları söyledi: “Bu bize nefes aldırdı. Zor ve karmaşık bir maç olacağını biliyorduk. Fazladan bir oyuncunun olması bazı anlarda işi daha da zorlaştırdı, ama en önemlisi kazandık.”

Ve şöyle devam etti: “Sosyal medyada her zaman çok fazla konuşulur, ama biz kendimize odaklanıyoruz. Acıyı nasıl tahammül edeceğini bilmelisin; Dünya Kupası’ndaki her maç böyledir. Lionel Messi bir canavar, tarihin en iyisi; onu tarif edecek kelime yok. İki maç kaldı ve her şeyi kazanmaya çalışacağız.”

Ayak bileğindeki sakatlık ve ağrılar nedeniyle sezona zorlu bir başlangıç yapan oyuncu, kademeli olarak takıma girerek ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı. Ancak, eski formuna kavuşmakta zorlandı; gol atamıyordu ve kendini rahat hissetmiyordu.

İlk maçın ardından yaptığı açıklamalarla işler daha da karmaşık hale geldi; tüm taraflar için en iyi çözümün başka bir kulüp aramak olduğunu söyleyerek, Atlético Madrid’den ayrılma olasılığına işaret etti.

Üzerine büyük bir baskı oluştu ve yüksek transfer bedeli de omuzlarına ağır bir yük oluşturdu. Ancak Julián Álvarez’i diğerlerinden ayıran özelliklere sahip; bu da Atlético Madrid’in onu elinde tutmak istemesine ve Barcelona’nın da onu kadrosuna katmak istemesine neden oluyor. Maçları belirleme ve imkansız gibi görünen goller atma yeteneğine sahip olması, onu dünyanın en çok aranan forvetlerinden biri yapıyor.

Arjantin’de buna şüphe yok; Avrupa’da ise tartışmaya bile gerek yok… Onun gibi oyuncular son derece nadirdir.