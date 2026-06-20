Arjantinli spiker Florencia Pina, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Cezayir ile oynadığı açılış maçı yayını sırasında canlı yayında yanlışlıkla yıldız futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefat ettiğini duyurduktan sonra "Luzo TV" kanalından istifa etti. Bu olay, ülkede büyük bir öfke dalgasına yol açtı, "BBC" sitesine göre.

Messi ailesinin daha sonra yayınladığı açıklamaya göre, 68 yaşındaki futbolcunun babası, açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi görüyor, tıbbi gözetim altında ve iyileşme sürecinde. Aile, babasının sağlığıyla ilgili spekülasyonları eleştirerek, bu zorlu dönemde mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti.

Pina, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup etmesinin ardından tartışmalı bir açıklama yapmıştı. Program sunumu sırasında şunları söylemişti: "Size kötü bir haber vermek istemem, ancak Messi'nin babası az önce vefat etti. Ölümü, Dünya Kupası'nın ortasında ani bir şekilde gerçekleşti."

Yanlış haber, sunucunun bu bilginin doğrulanmadığını açıklamasına rağmen sosyal medyada hızla yayıldı; ancak zarar çoktan verilmişti.

51 yaşındaki Pina, yaptığı açıklamada kamuoyuna özür diledi: “Messi’nin ailesinden özür dilerim. Bu hataya ortak olduğum için çok utanıyorum.”

Sunucu ve oyuncu Perşembe günü sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Bu yanlış bilginin bana canlı yayında, sanki programın yapım ekibi tarafından doğrulanmış gibi sunulduğunu ve buna güvendiğimi belirtmek isterim.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bununla birlikte, bu hatanın bir parçası olduğum için sorumluluğu üstleniyorum ve bu nedenle ‘Luzo’ programından ayrılmaya ve katılımımı sonlandırmaya karar verdim. Tüm kalbimle bir kez daha özür diliyorum; hatalıydım.”

"Luzo TV" kanalı da özür diledi ve olayın ardından disiplin önlemleri alınacağını duyurarak, doğrulanmamış hassas bilgilerin yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Programın sunucusu ve yapımcısı Nicolas Ochiato ise şunları söyledi: “Luzo TV olarak, ‘El Show de Ferrano’ programında canlı yayında yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kanalımız için, önceden doğrulanmamış hassas bilgilerin yayınlanması kabul edilemez bir durumdur.”

Ochiato sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle, Luzo TV yönetimi tüm sorumluların görevlerine son verme kararı aldı ve Florencia Pena da istifa etti. Sorumlu, saygın ve tarafsız gazeteciliğe olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

Yanlış haber, Arjantin genelinde geniş çapta eleştirilere yol açtı. Birçok taraftar, haberin yayınlanmadan önce doğrulanmamasını kınarken, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ise yayınlananları “saçmalık” olarak nitelendirdi.

Mili, “X” platformunda şunları söyledi: “Canlı yayında yapılan, skandal niteliğinde, ahlaka aykırı ve doğrulanmamış Pina’nın açıklamaları – bu bilgiler doğru olsa bile, bir vatandaşın özel hayatıyla ilgili olduğu için yine de skandal olarak kalacaktır – bize, bazı kişilerin sırf ellerinde bir mikrofon ya da kalem olduğu için istedikleri gibi davranabileceklerini düşündükleri cezasızlık hissini hatırlatıyor.”

Bu tartışma, Messi’nin Arjantin’in Cezayir’i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapmasının ardından ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu maç sırasında etkilenmiş görünüyordu ve daha sonra futbolla ilgisi olmayan kişisel nedenlerden dolayı “zor günler” geçirdiğini açıkladı.

Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazartesi günü Avusturya ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'ndaki yoluna devam edecek. Bu olay ise, özellikle bireylerin özel hayatıyla ilgili hassas konularda, bilgilerin yayınlanmadan önce doğrulanmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.