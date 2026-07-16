Chelsea, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere milli takımı karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından Arjantinli oyuncusu Enzo Fernández’i kutlayarak İngiliz taraftarları arasında büyük bir tartışma dalgası yarattı; ancak eleştirilerin baskısı altında hızla geri adım atarak paylaşımı sildi.

Enzo Fernández, Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği maçta gollerden birini attı ve ülkesini üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşıdı; Arjantin, finalde İspanya ile karşılaşacak.

Chelsea'nin resmi hesabı, "X" platformu üzerinden Enzo'nun İngiltere kalesine attığı golü kutlarken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Bu hareket, kulübün taraftarlarının büyük bir kesiminin tepkisini çekti; taraftarlar, İngiliz milli takımının aleyhine atılan bir golü kutlamanın bir İngiliz kulübü için uygunsuz bir davranış olduğunu düşündü.

Öfkeli yorumların artması üzerine Chelsea, krizi kontrol altına almak ve taraftarlarını sakinleştirmek amacıyla fotoğrafı resmi hesabından hızla kaldırdı.

Bu olay, Enzo Fernández’in Chelsea taraftarlarıyla ilişkilerinin pek de iyi olmadığı bir dönemde meydana geldi. Oyuncu, Real Madrid’e transfer olacağına dair haberler çıkarken, birçok kez yeni bir deneyim yaşamak istediğini dile getirmişti.

Real Madrid, yaz transfer döneminde oyuncuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirten resmi bir açıklama yapsa da, birçok haber, Enzo’nun hâlâ teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’in orta sahasını güçlendirmek için en çok tercih ettiği seçenek olduğunu doğruladı.

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